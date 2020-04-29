谷歌：至少等到6月1日才會要求員工返回辦公室

《CNBC》根據一份員工信函報導，谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 執行長 Sundar Pichai 開始討論員工返回辦公室上班的議題。

Pichai 在該信函提及，員工可預期以「(時間) 交錯」和「愈來愈頻繁」的模式返回辦公室，但至少要等到 6 月 1 日之後。

他補充，公司讓員工「逐步」復工，以降低員工出門的焦慮。「不是所有人都立即返回辦公室，不會千篇一律用同一種方法，且具體指導因地點而異。」

早在新冠病毒尚未大流行前，Alphabet 3 月初就要求員工居家辦公，避免病毒傳播，如今在費用和聘僱變動之際，已有許多員工曾詢問主管關於未來返回辦公室的計畫。

Pichai 在給員工的電子郵件中表示，「我知道你們之中有許多人想知道返回辦公室的做法會是如何，以及會在什麼時候。環繞谷歌加州總部的 6 個郡才剛宣布延長居家限制至 5 月底，而全球其他各地也發布各自的指導。」

Pichai 接著說，目前沒有返回的具體日期，但「任何處於建議或強制要求居家辦公狀態的人都應該假設持續到至少今年 6 月 1 日。此外，如果是亞太地區的員工，他們仍可以在辦公室工作。請持續遵守您具體地點的指導。」

即使重新開放辦公室，若有需要照顧家庭成員的員工，或者是有「特殊考量」的員工也不必立即返回辦公室。「他們可以選擇與部門主管討論出彈性的做法。」

Pichai 說公司對於返回辦公室的決議有著「高標原則」，「我們是首波下令居家辦公的大企業之一，對於返回辦公室，我們也會同樣謹慎小心處理。團隊將繼續監視當地情況並做出相應調整，依據衛生機構、醫學界和公司的『全球和地區性事件響應團隊』持續評估的數據應對。」

Pichai 還提到，即使這些居家限制解除後，公司仍會持續部分遠端工作和線上活動的方式，此回的疫情大流行是「重新構思」公司運作的機會。

「我知道每個人對返回辦公室的感覺不同，有些人很希望能回到熟悉的工作環境並看看同事，但有些人放心不下深愛的人，也對離開居家環境覺得焦慮。」

Pichai 在信末也感謝繼續派駐辦公室和數據中心的員工。