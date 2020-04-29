同為串流兩樣情！Netflix增長力道強勁 Spotify黯淡無光

疫情讓多數人口比例待在家中的時間拉長，推動影音串流服務需求，Netflix(NFLX-US) 和其他影音串流平台趁著這波宅經濟獲利不少，但並非所有影音串流媒體都能大撈一筆。

Bernstein 分析師 Todd Juenger 週二 (28 日) 表示，當前串流市場份額不均，Netflix 和其他影音串流平台能從疫情中獲得長遠的收益，但線上遊戲串流平台如美商藝電 (EA-US)、動視暴雪 (ATVI-US) 受惠不大，而音樂串流媒體 Spotify(SPOT-US) 則稍微受到疫情打擊。

Todd Juenge 指出，使用影音串流服務已經滲透進消費者的休閒娛樂模式，儘管疫情解除後，消費者觀看影片的時間恢復正常，但串流媒體已經在疫情期間佔據大部分市場份額，他認為，影音串流平台最終將完全取代有線電視。

根據 Nielsen 調查數據顯示，串流影音媒體播放的電視觀看量，已經自去年同期的 15% 增長到 24%，並且還有可能進一步增長。

Juenger 看好 Netflix，他認為 Netflix 的增長表現不亞於在其他競爭對手。

Nielsen 數據指出，過去四週，Netflix 是唯一擁有全部美國排名前 10 大電視劇的平台，只除了排名第 7 位，在亞馬遜 Amazon Prime 上播映的《納粹獵人》(Hunters) 影集。

Bernstein 分析師表示，Netflix 一直到 2021 年的新片時間表皆無好無損，歸功於 Netflix 直接了當的製片理念，讓該公司的生產進度大幅領先同業，讓 Netflix 在接下來這年還是能推出新節目和影片。

電玩遊戲的需求也受到疫情推動，根據通訊商 Verizon 報告，其網路高峰時段的線上遊戲量增長 75%。不過 Juenger 認為，這些使用量皆是來自原本就是遊戲玩家的消費者，這次疫情必需要吸引足夠的新玩家進入市場，才能創造長遠的收入。

圖片：anue 鉅亨網

通勤時間減縮 Podcast 使用率下滑

至於音樂串流，Juenger 表示，數據顯示通勤時間大幅減縮，導致 Spotify 音樂串流服務和 Podcast 使用時間下滑。

Juenger 強調，這可能會間接損害 Spotify 廣告收入，甚至降低消費者付費訂閱 Premium 帳戶的意願，他認為，疫情解除後，居家辦公需求可能會增至每週一到兩天，這可能使總通勤時間減少約 10% 到 15%。

Juenger 表示，市場參與度是定價的最終驅動力，多年來 Spotify 的每位用戶平均收益下滑的證據顯示，其音樂平台有必要以折價方式吸引邊緣消費者。

如今 Podcast 使用時間下滑，增加漲價的難度，然而 Juenger 仍給予 Spotify 股票「與大盤持平」(Market Perform) 評級。