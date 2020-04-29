〈財報前瞻〉蘋果Q2營收預估下滑16.5% 訂閱服務有望實現增長

蘋果 (AAPL-US) 將於週四 (30 日) 美股收盤後公佈 2020 會計年度 Q2 財報，市場密切關注新冠肺炎 (COVID-19) 對其造成潛在衝擊，其結果將連帶影響相關蘋概股。

今年 1 月 28 日蘋果預估第二季度營收將落在 630 億美元至 670 億美元之間，當時，美國境內還尚未出現任何確診病例，不過該公司仍表示疫情對業務的影響範圍比平常更廣

蘋果於 2 月 17 日釋出財測警訊，表示由於中國的生產和需求受衝擊，疫情將影響其銷售，他們預計 Q2 的營收將無法達到 1 月底宣布的財測目標。

華爾街對蘋果 Q2 財報共識預期

營收總額：456 億美元至 546 億美元

EPS：1.73 美元至 2.27 美元

華爾街對蘋果 Q2 營收與獲利的共識預估值，低端高端範圍均相當大，可見疫情引起的不確定性蔓延市場。

市場預期蘋果將宣布新的股票回購計畫，預估回購規模在 500 億美元到 1000 億美元之間，並很有可能提高股利。

投資人對蘋果 6 月份的第三季度財測展望，不抱太大期望，目前華爾街對蘋果 Q3 財報共識預期為，營收 517.8 億美元，每股純益 2.10 美元。

不過，早在疫情爆發前，蘋果的訂閱服務越來越受到市場關注，投資人將焦點放在 Apple Arcade、Apple TV+、Apple Card 和 Apple Music 等產品。

根據 Zacks 分析師估計，第二季度蘋果智慧手機營收將下滑 16.5%，不過可穿戴設備和服務部門將各增長 16% 和 13%。

Zacks 分析師認為，蘋果第二季度營收將較去年同期下滑 7.9%，至 534.4 億美元，比蘋果財測高標要少 20%。

除了營收外，本季度投資人最關心的就是蘋果 iPhone 銷售，儘管該公司已經擴大服務產品組合，但 iPhone 銷售仍佔蘋果 2019 年營收 55%。

同時，華爾街密切關注最新第二代 iPhone SE 的需求水平以及供應鏈狀況，此外，疫情導致學生與上班族的遠端需求大增，市場亦聚焦蘋果 Macbook 和 iPad 的銷售是否受到推動。

而萬眾矚目的蘋果 5G 版 iPhone 發布時間，更是本次財報為人熱議的產品，投資人迫切得之 5G 版 iPhone 的最新消息。

CFRA 分析師 Angelo Zino 預估，第三季度 iPhone 銷售額可能僅佔蘋果總收入的 41%，可能是蘋果 2011 年 9 月以來最差的表現。

不過 Zino 強調，下半年 5G iPhone 將帶來強勁收益開端。 Zino 維持蘋果股票的「買入」評級和每股 320 的目標價。

蘋果股價週二下跌 1.62%，至 278.58 美元，標普 500 週二則上漲 0.3%，今年以來蘋果累計下跌 4%。