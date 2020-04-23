疫情當頭續灑錢！蘋果將擴大執行1000億美元庫藏股

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情大爆發期間，許多企業已暫停執行庫藏股以撙節資本，但蘋果 (AAPL-US) 預計仍會積極執行。

兩名分析師週三表示，蘋果下週可能授權執行庫藏股的規模加大到 1000 億美元。蘋果向來在發布財報的時候會合併公布資本回報計畫的新消息。

在此當下宣布執行庫藏股似乎有些尷尬，一些大型企業如英特爾 (INTC-US)、雪佛龍 (CVX-US) 或銀行都已宣布暫停執行庫藏股，此外，美政府 3 月通過的刺激措施也禁止企業將政府給予的援助轉用在執行庫藏股上，必須等清償該債務一年後才放行。

然而，蘋果坐擁 1000 億美元淨現金，隨著時間推移逐漸變成淨現金中立者，雖然一些投資者一直呼籲蘋果要進行一些華麗的收購交易，但蘋果大致上仍透過資本回報方式來實現其目標。

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 報告提到，蘋果「可能宣布授權執行庫藏股 750 億美元至 1000 億美元，以及股息提高 4% 至 7%。」他認為，這是「鑑於當前股價具有吸引力的合理決定。」

他認為，有鑑於蘋果巨大的市場價值，蘋果很難提供過分誘人的收益，所以該公司會持續偏向選用執行庫藏股的方式。

「自宣布『淨現金中立計畫』2 年以來，蘋果已經透過執行庫藏股 (115%) 和派發股息 (多達 20%) 回饋多達 135% 自由現金流。」

「在過去 2 年間，返回過多的自由現金流已經讓現金淨額下降多達 500 億美元，所以我們預計蘋果會持續這趨勢，在未來 4 年讓現金淨額每年下降 250 億美元。」

Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 也持相同看法，他認為蘋果下週四公布財報時就會宣布擴大執行庫藏股至 750 億美元到 1000 億美元的規模。

他報告指出，「我們近期分析推測，蘋果目前執行庫藏股的模式是可以持續下去直到 2023 財年底，屆時蘋果可能執行的庫藏股可能是其在外流通股峰值時的 40%。」

Sacconaghi 估計，如果認列債務淨額，蘋果可能將現行計劃再延長 3 年，即 1000 億美元，利用 1.3 倍的淨債務佔 EBITDA 比率。他認為蘋果未來 4 到 7 年，單就靠執行庫藏股，就可以讓 EPS 成長 5% 至 6%。

他給予蘋果股票評級為「符合市場表現」，目標價 285 美元。蘋果過去 3 個月來下降 13%，道指 (蘋果為成分股) 同期跌幅 19.4%。蘋果週三收高 2.88% 至 276.10 美元，盤後下滑 0.6%。