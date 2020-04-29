〈財報〉 福特汽車警告Q2虧損50億美元 盤後下挫7%後跌幅收斂

福特汽車 (F-US) 週二 (28 日) 公布第 1 季淨損 20 億美元，並警告第 2 季虧損可能擴大、稅前虧損達 50 億美元，反映新冠肺炎 (COVID-19) 導致工廠停工、銷售重挫的衝擊，盤後股價應聲下挫。

福特股價週二收盤上漲 4%，盤後交易受財報拖累而下挫，跌幅一度深達 7.4%，之後跌幅收斂至約 4.5%，原因是低迷財測已在部分投資人意料之中。

福特股價今年來累計下跌 47%，跌幅遠超過美股大盤道瓊工業指數和標普 500 指數。

福特股價走勢圖。(來源: CNBC)

基於 GAAP 的 Q1 財報關鍵數字

總營收 343 億美元，年減 15%

淨損 20 億美元，去年同期淨利 11 億美元

稀釋後 EPS 每股 - 0.5 美元，去年同期 EPS 0.29 美元

基於 NON-GAAP 的 Q1 財報關鍵數字

淨損 20 億美元，去年同期淨利 11 億美元

調整後 EBIT 虧損 6 億美元，去年同期獲利 24 億美元

稀釋後 EPS 每股 - 0.23 美元，去年同期 EPS 0.44 美元，華爾街預估 ESP 為 - 6 美分



福特表示，疫情對第 1 季獲利造成的「負面影響」至少 20 億美元，但現階段而言，保障人們健康和幫助社會因應疫情危機，已經成了和控管資產負債表、維持營運良好表現同等重要的措施。

福特 4 月初已經發布財務預警，預測第 1 季虧損約 20 億美元。

北美地區雖然獲利 3.46 億美元，卻被南美、歐洲和中國事業的虧損抵銷殆盡。

福特說，卡車業務持續傳捷報，是財報少見的亮點，也為崩潰的車市提供些許緩衝。

公司看法與展望

福特財務長 Tim Stone 表示，疫情的影響主要在第 2 季浮現，預估第 2 季稅前虧損超過 50 億美元。

由於經濟形勢極度不明朗，福特表示無法提供全年財務指引。該公司已在 3 月取消提供財測。

福特正展開逐步復工計畫，歐洲工廠將於 5 月 4 日復工，唯一得以持續獲利的北美地區雖然尚未定下明確的復工日期，不過福特的目標是 5 月中旬。北美工廠已經停工約兩週。

福特執行長 Jim Hackett 在法說會上表示，中國產能已經恢復到將近九成，福特在當地確保生產無虞並實施分時段工作，這套做法將沿用到美國復工上。

福特第 1 季使用 22 億美元現金，這是華爾街密切關注的數據。

Stone 拒絕揭露全年的現金流量，僅表示福特在支付供應商款項後，截至上週五手頭還有 350 億現金，就算沒有任何產量，也足以應付到年底的資金需求。

福特為保持現金部位和營運彈性，透過兩種現行的信用額度提領 154 億美元，4 月初曾發債籌資 80 億美元，並已暫停發放股利和實施庫成骨。

Stone 說，福特進行中的 110 億美元整頓計畫仍「走在正軌」。

福特 4 月初公布，第 1 季汽車銷售年減 12.5%。根據 IHS Markit 最新預測，今年全球汽車銷量下滑 22% 至 7030 萬輛，各區域以美國降幅最大，年減 26.6% 至 1250 萬輛。