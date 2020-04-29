〈財報〉Q1廣告銳減程度沒那麼糟！Alphabet 盤後漲約8%

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 週二 (28 日) 盤後公布第一季財報，並謹慎樂觀表示 3 月廣告營收深度下降的情形已開始緩和，激勵盤後一度大漲 9% 之多。

財報關鍵數據

營收：411.6 億美元 vs. 402.9 億美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

調整後 EPS(不含一次性項目) ： 9.87 美元 vs. 10.33 美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

流量獲取成本 (TAC)： 74.5 億美元 vs. 75.1 億美元 (根據 FactSet)

雲端營收：27.8 億美元

YouTube 廣告營收：年增 33% 至 40.4 億美元

然而，由於新冠病毒的衝擊難以預料，難以直接將 Alphabet 的實際結果與預估數字進行比較。

在財報後的電話會議上，執行長 Sundar Pichai 表示，由於大眾積極尋求新冠病毒大流行相關的消息，搜尋、YouTube 和其他 app 與服務的使用率均大幅提高，他舉例美國新冠病毒相關的搜尋活動，其搜尋峰值是超級盃搜尋峰值的 4 倍之多。

然而，雖然這些服務的使用率大幅提升，但廣告營收仍遭損失。「因為新冠病毒大流行，我們的廣告營收在 3 月份突然大降。」Pichai 表示，公司也因此推遲了一些廣告的發布。

財務長 Ruth Porat 謹慎樂觀地認為最糟糕的時刻已經過去。「我們的搜尋和其他廣告營收在 3 月突然下降，但我們現在已經看到一些早期跡象，顯示用戶正返回更多的商業行為，然而，我們還不清楚這現象的持久性和可盈利性。」

她指出，3 月份品牌廣告急劇下跌，但其他形式的 YouTube 廣告卻沒有。

谷歌廣告營收總額自上一年的 305.9 億美元上升至 337.6 億美元。

泰半營收來自廣告業務的社交網站臉書 (FB-US) 盤後也漲逾 3%，係因投資者預期臉書的廣告營收趨勢也會類似 Google 的表現，亦即「沒那麼可怕」。臉書預計週三發布財報。

不提供 Q2 財測

Porat 拒絕提供第二季財測細節，只說這將是「困難的一季。」

「隨著我們擺脫危機，全球經濟趨於正常化，我們的廣告營收應該會反映這一點，但考量現在變數太多，所以這時機下評論為時過早了。」

像 Expedia Group 和 Booking Holdings 這樣的旅遊公司通常會在 Google 搜索廣告上投入大量費用，因為旅客通常會利用搜尋規劃旅程，輸入類似「飛往倫敦的航班」或「舊金山的酒店」之類的詞彙，但 Expedia 近期表示，公司正常廣告費用約 50 億美元，但今年花費可能連 10 億美元都不到。

無獨有偶，Booking 也可能大砍谷歌廣告費用，RBC 資本市場分析師 Mark Mahaney 估計，Booking 的谷歌廣告費用將自 2019 年約 40 億美元的金額砍至 10-20 億美元。

第一季其他營收細項

其他營收：自去年同期的 36.2 億美元成長至 44.4 億美元。(此項目含 Pixel 一類的硬體以及雲端產品)

其他賭注：自去年同期的 1.35 億美元成長至 1.70 億美元。(此項目含谷歌以外的子公司，如自動駕駛車公司 Waymo、生命科學公司 Verily)

** 「其他賭注」部門第一季營業虧損 11.2 億美元

費用、庫藏股

費用方面，Porat 提到，由於公司減少全球辦公空間並放緩購買辦公大樓的步伐，整體資本支出將在 2020 年「溫和下降」。

她也提到，公司調降了人力增長預期，先前公司預期今年人力增加 20%，但稱第四季將開始下降。

Alphabet 也開始實施一些削減成本的措施，上週媒體報導 Alphabet 將行銷預算砍半，同時凍結公司多個部門的工作，並向員工表示將撤回對數據中心的投資，以及對員工教育資源的投資。

Porat 表示，Alphabet 將持續執行原定的庫藏股計畫，應可靠提高每股獲利來幫助股價。