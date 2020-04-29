摩台周選結算撞期 外資大買台灣50反1 季線土洋拉鋸？

武漢肺炎疫情台灣連 3 日零確診，但美國累計確診人數卻衝上百萬。五一連假前，武漢肺炎疫情再為全球金融市場添變數。在季線關前，台股昨日小碎步站上 10600 點，加權指數以 10616.06 點作收，成交值放大至 1823 億元。今日周選擇權與摩台指結算日撞期，但昨日外資卻大買台灣 50 反 1，10600 點至 10700 點間，還是得提防短多下車。關鍵點位為 10588、10631、10683 點。

台股極短線強弱分界已墊高至 10600 點，多方如欲射門闖關季線，站穩 10600 點關卡才有機會，兩端哨站為 10588 與 10610 點，而季線關前最重要的中途站為 10631 點，闖過即進入季線攻防戰。季線關前的攻防點還有 10658 點，10683 與 10710 為 10700 點關卡兩端哨站。如多方氣盛還有機會續往 10749、10777 甚至 10800 點關卡衝關。但如 10588 點未能守住，需提防回測 10558 點與 10500 點整數關卡，而 10500 關卡兩端哨站為 10488 與 10521 點，如再棄守 10488 點，須提防極短線獲利下車賣壓加重。下方 10456 點與 10421 點、10400 點整數關卡不宜棄守，否則本波攻勢又將熄火。

周選與摩台指結算今日角力重頭戲，將落在尾盤。不過本土莊家早盤與中盤仍將以上沖下洗策略，希望能讓選擇權買方吃歸零膏，因此早盤與中盤震盪將加劇，尾盤走勢將以外資摩台指結算企圖為主。但值得留意的是，外資前天大買超 168 億元後，昨日又轉為小賣超，同時買超第一名為台灣 50 反 1。外資葫蘆裡賣什麼藥? 今日尾盤可見分曉。

土洋法人績效比一比，4 月以來仍以本土投信大勝。4 月以來盤面強勢股，幾乎都與本土投信照顧的個股密切相關。不過指數已拉高至季線關前，同時 5 月即將進入首季財報密集公布高峰期，投信的動向更值得留意。投信整體持股比重明顯拉高的個股，同樣得提防獲利下車，反而是在首季財報公布後，投信才開始買超布局的個股與族群，將有機會接棒成為盤面未來的亮點。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)