〈台股盤後〉電子權值熄火金融股撐場 5G概念股點火助收10600關卡

台股今 (28) 日在金融及 5G 概念股帶動下，小漲 48.79 點或 0.46%、收 10616.06 點，收復 10600 整數關，今日成交量來到 1819 億元。

觀察今日權值股表現，大型電子股走勢震盪，蘋概三王中僅鴻海收紅，大立光收平盤，台積電則小跌作收，其餘電子指標股方面，即將召開法說會的聯發科、台達電今日同步收紅，不過，聯電在昨日法說會後，今日股價重挫逾 7%，表現相對弱勢。

電子權值表現掙扎下，金融族群今日接掌盤面，兆豐金、中信金漲逾 2% 領軍下，華南金漲 3%，第一金、合庫金、上海商銀、開發金等也均有 1-2% 的漲幅，撐起今日大盤走勢。

今日擁有 5G 題材的中小型個股表現也是相對活潑，網通大廠智邦大漲 8% 再度登上 200 官並創高下，台揚、神準、台通等也標出漲停，天線廠譁裕大漲 8%。

除了網通外，5G 受惠的 PCB 相關供應鏈泰鼎 - KY、南電、聯茂，散熱的泰碩、雙鴻，光通訊的聯亞、光環、眾達 - KY 等，也是全面大漲，成為今日盤面上最強勢的族群。

法人分析，目前台股多方氣盛，但目前面臨季線反壓，加上本周五五一勞動節休市，蘋果也將在當天凌晨公告財報，恐使得接下來二個交易日市場態度保守，預估將在季線下方進行量縮整理。