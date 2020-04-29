保德信貨幣市場基金 獲信評機構肯定

新冠肺炎橫行全球，又受到低油價干擾，促使全球央行降息救市。低利率、市場波動度大增，具有變現性及穩定性的貨幣基金，成了法人短期資金運用工具。根據中華信用評等公司（下簡稱，中華信評）在日前發布的最新評等報告指出，「保德信貨幣市場證券投資信託基金 」的固定收益基金信用品質評等為「twAA+f」，且對於該基金在風控管理給予高度肯定。

中華信評認為「保德信貨幣市場證券投資信託基金」，與全球同類型基金相較，該基金投資組合的信用品質允當；同時該基金在風險管理與法令遵循項目的評估結果在「強」等級，且在管理階層與組織、信用文化以及信用研究項目的評估結果均獲「允當」等級。

支撐前述中華信評的觀點同時也認同，該基金之管理公司保德信證券投資信託股份有限公司（保德信投信）在 COVID-19 疫情爆發後較國內同業平均水準為高的業務持續營運計劃，即便其母公司 Prudential Financial Inc. 正考慮出售其在台灣的壽險子公司，但其仍將持續支持保德信投信。台灣固定收益基金面臨的產業風險，則部份抵銷了該基金的前述評等因素。

貨幣型基金主要投資於國庫券、商業票據、銀行定期存單、政府短期債券，到期日在 1 年以下的短期有價證券，因此風險相對低很多，且很少出現本金虧損的情形；由於投資標的到期日都較短，故流動性佳，基金轉換成現金的速度比較快。

保德信投信認為，全球低利率環境延續，無論手上有股票型或債券型基金的，可搭配貨幣基金提升投資效果，尤其市場波動度升高時，貨幣市場基金提供的資金停泊功能，一來可調節資金、二來可避開短期波動。由於貨幣市場基金投資組合的信用等級較為嚴謹，也適合保守型投資人或閒置資金長期配置持有。

注意：本資料所示之指數或個股係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，且未必為保德信投信所管理基金之對比指數或持有之部位。

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