先求穩定再求增益 瀚亞保本基金5/6開募

2020 年第一季金融市場就面對一場出乎市場意料的震盪，短短一個月股票、債券、甚至原物料商品皆齊聲走跌。此波跌勢來的又快又急，讓不少投資人開始擔心，自 2009 金融海嘯結束以來長達 10 年的多頭市場是否將結束？再者，當金融市場環境改變後，投資觀念是否也會隨之不同。

瀚亞投資表示，這波金融市場的修正，確實超乎預期，因此面對目前尚未明朗的經濟前景，對風險波動的控管相較於增加收益機會更顯得重要。過去這一段時間，投資市場都是先追求增益機會最大化，再來談如何降低風險；不過在現在極端的情況下，建議應該把降低風險擺在第一順位，其次才是追求增益機會。

舉例來說，過往投資人熟悉的股票型基金、債券型基金，都屬於投資型商品，主因產品連結標的之價格會變動，特色是在多頭行情時，有機會獲得超額報酬，但是本金可能隨市場變化而有所增減；反觀存款型商品則是連結存款為主，特色是先確保本金不會受到侵蝕，接著才追求收益機會，因此相較於投資型商品，存款型商品的報酬率相對較低，但是能排除本金減少的風險。

為提供投資人在充滿變數的環境下，相對穩定的投資商品，瀚亞投資推出「瀚亞 2026 收益優化傘型基金」為保護型保本基金，已於 3 月 4 日獲得證期局核准，預計於 5 月 6 日起開始募集，基金將依市場匯率情況，配置大部分本金於定期外幣存款，再透過選擇權參與連結基金報酬，以增加收益機會，讓投資人在充滿不確定性的金融市場中，多一項商品可以選擇。

瀚亞 2026 收益優化傘型基金旗下包含兩檔子基金，分別是「美元保本基金」及「南非幣保本基金」，皆為六年期保護型保本基金，總面額最高分別為美元 5 億元及南非幣 75 億元整。兩檔子基金皆由渣打銀行擔任基金保管機構。

在保本機制上，瀚亞 2026 收益優化傘型基金之美元保本基金，保本比率為本金的 100%，也就是說六年期滿後，申購美元級別的投資人最少可領回本金的 100%；至於瀚亞 2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金，則因為市場上南非幣利率較高，保本比率為本金的 120%。

在增益機制上，瀚亞 2026 收益優化傘型基金除了投資定期外幣存款外，另外亦將透過選擇權方式，參與連結基金 M&G 收益優化基金 (原名：瀚亞投資 M&G 收益優化基金) 之報酬。瀚亞 2026 收益優化傘型基金，屬 RR1 風險等級，適合所有屬性投資人長期投資需求。

投資型商品與存款型商品區別

資料來源: 瀚亞投資

<保本警語>

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

(一) 保本條件：瀚亞 2026 收益優化傘型基金之美元保本基金之保本比率為本金之 100％，瀚亞 2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金之保本比率為本金之 120％，為六年期保護型保本基金。(二) 匯率風險：本基金各子基金分別係以美元、南非幣計價之保本型基金，所有申購及買回價金之收付以所申購受益權單位之計價貨幣或新臺幣為之。如投資人以新臺幣投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。(三) 主要投資風險：本基金各子基金主要投資於金融機構所發行之定期存款，並投資連結標的為 M&G 收益優化基金 A(歐元) 級別之選擇權。主要投資風險如下：1. 流動性風險：本基金各子基金主要投資標的為定期存款，預計佔基金規模約百分之八十至九十，流動性風險不大。本基金各子基金另投資於連結 M&G 收益優化基金 A(歐元) 級別之選擇權，當有大額贖回或標的基金績效波動較大時，可能使選擇權價格有較大差異且影響基金淨值，但不影響持有到期之投資人。雖然 M&G 收益優化基金 A(歐元) 級別之基金規模極大，惟亦不排除缺乏市場流動性之可能，恐致使投資標的無法適時買進或賣出，導致實際交易價格可能與標的資產本身產生價差，或是發生基金延後其買回價金給付時間之情形，進而影響本基金各子基金之淨值或投資調度。經理公司將盡善良管理人之注意義務，盡力規避可能之流動性風險。2. 商品交易對象之信用風險：本基金各子基金投資於金融機構所發行之定期存款及連結標的為 M&G 收益優化基金 A(歐元) 級別之選擇權。雖該金融機構須符合金管會規定之一定信用評等等級要求，惟仍存在違約或破產之信用風險，故本基金各子基金無法完全消除信用風險產生之可能性。3. 從事證券相關商品交易之風險：本基金各子基金基於增加投資效率之需要，將從事選擇權之證券相關商品交易，惟當選擇權所連結標的之未來走勢差異不如預期時，將導致投資證券相關商品部分之投資金額於到期時無法全額取回或無法創造更高投資收益之風險，此時僅能就投資人所投資資金之保本比率部分及保護收益部分提供到期償還。另外，選擇權在基金到期前的價值將受到市場利率、波動性、相關性等因子的影響，投資人須留意提前要求買回基金之價格風險。4. 本基金各子基金自正式發行後，其到期前基金淨值將受連結 M&G 收益優化基金 A(歐元) 級別之選擇權的評價所影響，其中選擇權評價受連結基金波動度所影響；當連結基金之波動度低於期初選擇權價格的隱含波動度時，基金淨值有可能下降，並有可能發生與連結基金漲跌不一致之情形；當連結基金之波動度高於期初選擇權價格的隱含波動度時，基金淨值有可能上漲，並有可能發生與連結基金漲跌不一致之情形。(四) 經理費收取：經理公司之報酬係按各子基金淨資產價值每年最高百分之壹 (1%) 之比率，由經理公司於成立時計算存續期間之總報酬，並自成立日起五個營業日內以美元或南非幣 (視子基金計價幣別而定) 自各該子基金撥付之。受益人於存續期間到期前買回或轉讓者，經理公司已收取該子基金存續期間之全部報酬將不予退還。(五) 本基金各子基金到期報酬之計算方式：1. 本基金分為到期買回及到期結算收益部份。2. 美元子基金到期買回價為 100% 期初保護本金部份，南非幣子基金到期買回價為 120% 期初保護本金部份，投資人於非到期日前買回基金將以淨值及單位數計算買回價金。3. 到期結算收益，為期初保護本金乘以「到期結算日之連結標的原幣別表現乘上參與率後與保護收益率相較，兩者取其大之值」。到期結算收益價金計算公式如下：期初保護本金 ×｛Max[0%，參與率 ×(連結標的到期結算日至期初原幣別表現) ]｝其中，原幣別：係指 [歐元]。到期結算日：自本基金成立日起至基金期滿結算連結基金表現，結算日為本基金存續期間屆滿日之當日，如該日為非營業日則指次一營業日。連結標的：M&G

收益優化基金 A(歐元) 級別。若連結標的有更名、合併、清算等變更時，經理公司將另行通知投資人，並且在不影響保護比率的前提下保留調整連結基金權利，屆時參與率可能與期初進場時不同，所調整連結基金以相同風險報酬屬性基金為限。. 美元子基金參與率的範圍為 20％～200％，南非幣子基金參與率的範圍為 50％～500％，實際參與率須於本基金完成投資日之次一營業日釐定，並由經理公司公告之。4. 前述關於到期買回價計算公式，當有本子基金信託契約第三條第二項之情事者，即無法採行計算，並應依實際情形辦理。(六) 到期日前提前買回價格計算：本基金各子基金無提供保證機構保證之機制，係透過投資工具達成保護本金之功能。投資人持有本基金各子基金至到期日時，始可享有美元子基金 100％或南非幣子基金 120% 的本金保護。投資人於到期日前買回者、或有本基金各子基金信託契約第 3 條第 2 項、第 26 條或公開說明書所定應提前終止之情事者，不在保護範圍，投資人應承擔整個投資期間之相關費用，並依當時淨值計算買回價格。投資人應了解到期日前本基金各子基金之淨值可能因市場因素而波動，因保護並非保證，投資標的發行人或證券相關商品交易對手違約或發生信用風險、選擇權因市場發生不可抗力因素 (如法令變更、戰爭等) 而被選擇權發行人提前贖回等因素，將無法達到本金保護之效果，投資人在進行交易前，應確定已充分瞭解本基金各子基金之風險與特性。

有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查閱：公開資訊觀測站: http://newmops.tse.com.tw、瀚亞證券投資信託股份有限公司：http://www.eastspring.com.tw 或於本公司營業處所：台北市松智路基金 4 樓，電話：(02)8758-6699 索取 / 查閱。瀚亞投信獨立經營管理

