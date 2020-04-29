〈TPK法說〉平板、筆電需求量大 Q1純益較上季轉盈 EPS 0.1元

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (29) 日召開線上法說並公佈自結，由於中國廈門地區受新冠肺炎疫情低，加上遠距教學、居家上班帶動平板、筆電需求量提升，第 1 季稅後純益 3967 萬元，單季自上季由虧轉盈，不過仍較去年同期減少 79.36%，每股純益 0.1 元。

宸鴻第 1 季合併營收 281.92 億元，季減 23.7%，年減 9.5%；毛利率 3.6%，季增 1.85 個百分點、年減 0.29 個百分點；營利率 0.4%，較上季虧轉盈、年減 0.24 個百分點；稅後純益 3967 萬元，較上季虧轉盈、年減 79.36%，每股純益 0.1 元。

宸鴻表示，上季遇上農曆春節、工作天數較少，導致營收下滑；不過受新冠肺炎疫情影響，全球居家辦公及就學人數大幅增加，帶動平板電腦及筆記型電腦需求上升，產品出貨量優於預期。

宸鴻第 1 季營收比重中， 7 吋以下小尺寸應用約占 42%、7-11 吋的中尺寸應用占 14%、11-16 吋大尺寸應用占 41% 及 16 吋以上的特大尺寸及其他應用占 3%。