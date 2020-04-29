手機晶片展望佳 外資估聯發科今年獲利年增逾1成 目標價喊到450元

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 受惠 5G 晶片放量出貨、4G 晶片市占率提升，抵銷終端需求下滑風險，外資估今年營收、獲利都將較去年成長，其中獲利年增幅更可優於營收，達 1 成以上，多家外資多給予買進評等，目標價最高看到 450 元。

聯發科今日在買盤挹注下，強漲逾半根漲停板，一度站上 400 元大關，創兩個半月高，成交量放大至 2.4 萬張。

外資表示，聯發科受惠中系、非中系客戶採用 5G 晶片，營收規模將逐步擴大，加上 5G 晶片毛利率優於公司平均，連帶拉升營業利益率，估今年營業利益率將重返 1 成，創 5 年新高。

此外，外資認為，聯發科加速產品上市時間也有助維持競爭優勢，進一步取得華為、三星訂單，估今年 5G 晶片出貨量達 3500 萬套，維持與先前看法一致，明年則可逾倍數成長，達 8000 萬套。

外資指出，儘管聯發科受新興市場對 4G 的需求疲軟，但受惠產品組合多樣化、5G 手機晶片需求，營運仍可穩健成長，加上下半年還有遊戲機與網通 ASIC 貢獻，預計今年營收年增約 1 成，獲利則年增 1 成以上，每股純益最高上看 19 元。