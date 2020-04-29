陳茂波：疫情影響較預期更嚴重 香港經濟今年料下滑4-7%

香港財政司司長陳茂波週三 (29 日) 表示，新冠肺炎 (COVID-19) 全球爆發下，對香港經濟構成嚴重打擊，因此修訂今年本地經濟增長預測，由預算案提到的 - 1.5% 至 0.5%，修訂為 - 4% 至 - 7%。

陳茂波在立法會上表示，今年第 1 季香港經濟衰退的嚴重程度，可能比 2008 年全球海嘯或亞洲金融危機 (1997-1998) 的影響要嚴重。

陳茂波指出，疫情對本地經濟的打擊比原本預想的更嚴重、持續更久，也造成香港經濟表現將無法避免變得更糟。

他表示，政府推出兩輪抗疫防疫基金及預算案紓困措施，共涉及 2900 億港元，預期今年稅收及賣地收入將會減少，今年度的赤字將大幅增加至 2800 億港元或更多，財政儲備將由 1.1 兆港元，下降至 8000 億至 9000 億港元。

自去年下半年以來，香港陷入了衰退，因為數月的政治動盪，造成疫情爆發前，零售、旅遊及服務業就已下滑，而為防疫採行的社會疏離措施，讓經濟情況變得更糟。

ING Bank NV 大中華區首席經濟學家 Iris Pang 預測，香港第 1 季經濟收縮 10%。她還認為今年的失業率將升至 10%。

她表示，香港的旅遊、零售和餐飲業，受到抗議活動和疫情的雙重打擊，一旦疫情減緩，恢復去年抗議活動的威脅，仍然將給經濟帶來壓力。

陳茂波也提到此一現象並警告稱，社會穩定是香港經濟復甦的關鍵，如果從去年下半年開始的暴力衝突再度浮出水面，那肯定會導致更多商店關門，外國資本也不願在香港投資和開展業務。

他說：「我再次呼籲人們拋開分歧，為解決衝突留出空間。」