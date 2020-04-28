〈財報〉匯豐Q1獲利縮減近半 大舉提撥備抵呆帳

匯豐控股 (0005-HK) 於週二 (28 日) 公佈 2020 財年第一季財報，受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，導致該公司營收、獲利皆大幅下滑，此外，匯豐亦提高備抵呆帳的提撥金額，以疏緩企業放款戶的債務違約風險。

由於疫情重創全球經濟，加上近日來的油價重挫，導致許多企業面臨財務上的壓力，為了減輕壞帳所造成的損害，匯豐將備抵呆帳的提撥金額，由 24 億美元增加至 30 億美元，並表示對於新加坡企業的曝險，是導致提撥金額提高的主因之一。

受到油價持續下跌的影響，導致新加坡石油交易巨頭興隆 (Hin Leong Trading) 面臨大幅虧損，並於日前尋求破產保護，由於匯豐控股的部份放款客戶，皆與興隆有交易往來，因此，造成這些企業的財務壓力隨之攀升。

Q1 財報關鍵數據：

營收：136.9 億美元，較去年同期下滑 5.1%

稅前淨利：32.3 億美元，較去年同期下滑 48%，且低於市場預估值 36.7 億美元

淨利差：1.54%，較去年同期的 1.59% 下滑

營業費用：78.5 億美元，較去年同期下滑 4.5%

每股盈餘：0.09 美元，較去年同期的 0.21 美元下滑

匯豐表示，市場在過去 2 個月內，持續下調對於 2020 年全球經濟的預估值，預期壞帳的規模將會擴大，而各國央行大幅度的降息措施，亦將進一步打擊銀行的獲利能力。

為了減輕疫情對於營收造成的衝擊，匯豐表示，計劃持續削減公司的營業費用，並預估 2020 年的獲利能力，恐將較 2019 年大幅萎縮。

自今年以來，匯豐股價已下滑了 29.7%，於週二 (28 日) 港股收盤，匯豐股價上漲 1.14%，達每股 39.95 港元。