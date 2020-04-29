〈聯亞法說〉5G需求提早到來 產能僅滿足客戶一半需求 6月後段產能將倍增

光通訊模組廠聯亞 (3081-TW) 今 (29) 日舉辦線上法說，財務長楊吉裕表示，第 1 季受傳統淡季、疫情影響出貨生產表現，但 5G 應用的 10G、25G 產品供不應求，目前最大產能僅達客戶需求一半，且客戶需求較原先預期提早一季，目前正加緊建置後段產能，估 6 月開始投產，後段產能將增加 1 倍。

楊吉裕表示，今年是 5G 應用發酵年，去年第 4 季開始規劃今年產能擴充計畫，原預期 6、7 月才將設備準備好，但中國 5G 建設未因疫情放緩，加上歐美需求增加，3 月緊急建置後段新產能，以 10G、25G 產品為主，兩者第 1 季營收占比約 35%。

楊吉裕進一步透露，部分中國客戶也開始與聯亞討論 2021 年、2022 年產品規劃，今年新增的後段生產機台，仍無法滿足客戶需求，下半年仍有新增計畫，至於前段 MOCVD 產能則是每半年都會進行動態調整，目前產能可滿足客戶需求。

楊吉裕指出，部分需求來自歐美，推測因疫情導致歐美工廠短期停工，台灣、中國疫情則趨緩，加上逐步復工，因此出現預期外的需求，依目前客戶訂單需求，估需半年才能消化完。

聯亞今也公告新增策略長，將由董事長張景溢兼任。