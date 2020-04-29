〈聯亞法說〉5G出貨帶動Q1純益年增逾2成 EPS 1.08元

光通訊模組廠聯亞 (3081-TW) 今 (29) 日舉辦線上法說，公布第 1 季財報，受惠今年 5G 產品陸續出貨挹注營運表現，但受疫情影響部分客戶延後復工，導致第 1 季營運低預期，稅後純益 9796.6 萬元，季減 7.4%，年增 23.94%，每股純益 1.08 元。

聯亞第 1 季合併營收 4.87 億元，季減 6.21%、年增 9.26%，毛利率 46.35%，季增 0.3 個百分點、年增 1.89 個百分點，營益率 23.53%，季增 1.17 個百分點、年增 2.67 個百分點，稅後純益達 9796.6 萬元，季減 7.4%、年增 23.94%，每股純益 1.08 元。

聯亞原先預期第 1 季營收可望持平去年第 4 季，但受中國湖北、武漢當地客戶 3 月尚未完全復工影響，部分產品出貨仍有遞延，展望今年，聯亞仍看好 5G 動能。

聯亞第 1 季電信 (Telecom) 營收占比 50-55%、數據 (Datacom) 應用占 35-40%，剩下則為消費性、工業等應用，依產品來看，矽光產品占比 30-32%、10G 產品占比 22-25%、25G 產品占比 12-15%、2.5G LD 占比 6-7%、PD+APD 占 20%、3D 感測則占 3-4%。