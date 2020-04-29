〈財報〉波音Q1營收大減26%、虧損逾6億美元 CEO宣布裁員至少10%

美國航空巨頭波音 (Boeing) 週三 (29 日) 公布 2020 年第 1 季財報，Q1 大減 26%、淨虧損 6.4 億美元，在飛機需求受疫情衝擊及 737 Mac 停飛效應影響之下，波音 Q1 總計燒掉 43 億美元現金，同時宣布接下來將大幅裁員至少 10%。

財報發布後，截至台北時間週三晚間 20 時許，波音 (BA-US) 盤前股價未受顯著影響，目前上漲 3.72%，暫報每股 136.19 美元。

波音盤前股價 (圖：Investing.com)

Q1 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 169 億美元，年減 26%，低於 Refinitiv 分析師平均預期的 173 億美元

營運虧損報 13.53 億美元，去年同期營運獲利為 23.50 億美元

淨損報 6.41 億美元，去年同期淨利為 21.49 億美元

每股淨損報 1.11 美元，去年同期每股淨利 (EPS) 為 3.75 美元，高於 Refinitiv 分析師平均預期的每股淨損 1.61 美元

營運現金流報 - 43.02 億美元，去年同期為 27.88 億美元

Q1 基於 non GAAP 財報關鍵數據：

核心營運虧損報 17 億美元，去年核心營運獲利為 19.86 億美元

核心營運虧損率報 10.1%，去年核心營運利潤率報 8.7%

核心每股淨損報 1.7 美元，去年核心 EPS 為 3.16 美元

(圖：波音)

營收以部門別來看：

Q1 商用飛機交貨量大減 66% 至 5000 萬台，營收報 62 億美元，年減 48%

Q1 國防、太空與安全部門營收報 60 億美元，年減 8%

Q1 全球服務營收報 46.3 億美元，幾乎與去年持平

Q1 商用飛機營收大跌主要反映 737 Max 機型停飛以及疫情導致的交貨量下滑，Q1 商用飛機未完成訂單達 5000 多架，價值 3520 億美元。

反映疫情衝擊，波音將 787 機型的生產率自每月 14 個下調至 10 個，並在 2022 年前逐步調降至每月 7 個。此外，777 和 777X 機型的綜合生產率也將在 2021 年減少至每月 3 個，767 和 747 機型的假設生產率則未更改。

隨著疫情大流行大幅削減飛機客運量，航空公司多半延遲購買新機，使波音面臨慘淡的飛機市場。根據財報，美國的航空旅行較去年大跌 95％，為了能讓公司業務適應現況，波音正採取多項行動包含降低商用飛機產能，並宣布調整組織結構。

發布 Q1 財報同時，波音公司執總裁暨執行長 David Calhoun 週三 (28 日) 宣布公司已展開裁員行動，包含自願離職、非自願離職以及自然離職，預計員工人數將大幅縮減至少 10%。

公司展望：

Calhoun 表示，新冠疫情大流行正在影響公司業務的各層面，包含航空公司客戶需求、生產連續性和供應鏈穩定性。

Calhoun 本週一 (27 日) 表示，旅遊需求恐需花費兩到三年才能恢復至 2019 年水平。