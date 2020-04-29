因應疫情加速公司轉型作業 Volvo宣布於瑞典裁員1300人

吉利控股旗下 Volvo 集團週三 (29 日) 表示，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情凸顯出調降結構成本的急迫性，目前該公司正在進行裁員計劃，並向瑞典的 1300 名員工發布裁員通知。

Volvo 表示，疫情所致的社交隔離和戶外活動管制，使得裁員行動變得更加急迫，Volvo 在瑞典擁有 2.4 萬名員工，其中不包含約 2000 名顧問，該公司在聲明中表示，調降成本措施包含繼續審查和減少顧問合約，此行動不會影響到製造業務，確切裁員人數則會在未來幾個月的工會談判中確定。

Volvo 執行長 Hakan Samuelsson 表示：「我們不能期望客戶需求與危機爆發前相同，新冠肺炎疫情危機凸顯加速轉型作業的必要性，僅透過裁員行動不足以應對，未來將縮小部分領域規模，以便擴大線上業務、電氣化和移動端領域。」

Samuelsson 強調，週三宣佈的裁員計劃將減少「非重點領域」的人員配置，例如內燃機生產及測試等相關活動。「我們希望能夠擺脫疫情，這就是為何我們必須這麼做，重要的是在這段期間，我們必須生產適合的汽車及大量電動車。」

新冠疫情迫使全球汽車製造商紛紛以停產來應對需求急速下滑，歷經三週停工後，Volvo 在瑞典的 Torslanda 工廠上週宣布重啟營運，Samuelsson 表示，目前為止重啟作業非常順利。

中國吉利控股集團上月正式自福特汽車 (Fodr) 手中收購 Volvo，收購交易完成後重新調整了產品陣容，並投資新的商業模式，包含訂閱服務和汽車共乘項目，此外，Vovlo 更推出首款全電動車模型，目標為 2025 年將電動車出貨量提高到總出貨量的 50％。

(圖：AFP)

Volvo 上週發布 2020 年第 1 季財報，Q1 營收報 91.45 億美元，年減 15%，淨利報 4.76 億美元，年減 57%，EPS 報 0.23 美元。

Volvo 於財報聲明表示公司正處於艱難時期，Q1 員工人數較去年同期減少 7244 人至 9.9 萬人，其中藍領員工減少 4910 人，白領員工減少 2334 人。