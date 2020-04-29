歐元區4月經濟景氣指數暴跌至67 創金融海嘯以來最低

歐盟委員會於週三 (29 日) 公佈 4 月份的經濟景氣指數，報 67，較 3 月份的 94.2 大幅衰退，並創下自 1985 年該指數開始統計以來的最大跌幅。

為了防止新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擴大，歐洲各國政府採取了居家防疫及封鎖措施，導致經濟活動停滯，並重創企業及民眾的信心。

歐元區 4 月份的經濟景氣指數暴跌至 67，僅略高於 2009 年金融海嘯時期的低點 65.5，其中，4 月份的工業景氣指數由 -11.2 降至 -30.4，服務業景氣指數則由 -2.3，大幅衰退至 -35。

商業活動的中斷導致失業人口攀升，並造成消費需求的萎縮。為了避免經濟進一步惡化，包括法國、西班牙、及義大利等國政府，皆計劃逐步放寬封鎖措施，並重啟經濟活動。義大利政府宣佈將於 5 月 4 日起部份解封，法國政府亦宣佈自 5 月 11 日起，將允許部份商店重新開業。

根據歐洲央行數據顯示，由於企業的財務壓力沉重，對於貸款的需求也大幅攀升，而消費者貸款的需求則是呈現下滑的趨勢，顯示受到疫情的影響，消費者對於購房、購車的需求亦隨之縮減。

此外，航空、旅館及餐飲業皆受疫情的衝擊甚大，由於航空旅遊需求的下降，國際航空集團 (IAG SA) 於週三 (29 日) 表示，計劃縮減旗下英國航空 (British Airways) 的僱員人數，縮減規模達 30%。

本週歐元區將公佈第一季的 GDP 數據，比利時的 GDP 於 Q1 衰退了 4%，而預期法國、西班牙及義大利等國的 GDP，皆將呈現低迷的態勢。

比利時 GDP(圖：Bloomberg)

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