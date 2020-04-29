CINNO：海思擠下高通 首居中國智慧手機處理器Q1出貨龍頭

最新研調報告指出，今年第 1 季，華為旗下 IC 設計公司海思半導體 (HiSilicon) 首度超越美國半導體大廠高通 (QCOM-US)，榮登中國智慧手機處理器出貨量最多的企業。

據中國研調機構 CINNO Research 最新報告，2020 年第 1 季，海思的智慧手機處理出貨量達到 2221 萬，儘管幾乎持平去年的 2217 萬，高通市佔率卻急速下挫，CINNO Research 表示，高通 Q1 市佔率已自去年同期的 48.1％降至 32.8％，並未透露確切數據。

海思在中國的成長反映一個事實，即自去年華為因貿易戰被列入黑名單以來，華為已愈加專注在國內市場，據 Counterpoint Research 週三 (29 日) 發布報告，華為今年 Q1 的智慧手機出貨量較去年增長 6％，目前該公司正在持續努力減少對美國晶片的依賴。

2020 年 Q1 中國市場智慧手機出貨量年增率 (圖：Counterpoint)

高通執行長 Steve Mollenkopf 去年亦表示，華為對中國市場的專注程度正在傷害該公司的中國業務，由於美國頒布出口管制禁令，如今我們在中國市場已看不到好處。

儘管華為的中國市佔率與日俱增，這也變相傷害到國內市場的其他競爭對手，由於高通為小米、Oppo 等中國手機品牌提供晶片，研調機構 Canalys 指出上述兩家公司的 2019 年出貨量皆出現下滑。

此外，受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，中國大部分地區在 Q1 呈現封鎖狀態，智慧手機市場因此走疲。官方數據顯示，3 月中國智慧手機出貨量下滑 23.3％，2 月更是大減 56％。

不過 Counterpoint Research 指出，Q1 蘋果 iPhone 出貨量可能僅較去年下滑 1％，這和 CINNO Research 的報告預期相當一致，後者報告險制蘋果在晶片市場的市佔率幾乎持平。