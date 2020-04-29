〈致伸法說〉疫情干擾 Q1純益季減逾5成 EPS 0.62元 寫近5年單季低點

電聲元件廠致伸 (4915-TW) 今 (29) 日召開線上法說並公布財報，雖然返工率超過 9 成，不過 2 月出貨受疫情影響，第 1 季稅後純益 2.76 億元，季減 54.2%、年減 29.2%，每股純益 0.62 元，寫近 5 年來單季低點。

致伸第 1 季營收 135.24 億元，季減 45.93%、年減 0.86%；毛利率 11.3%，季減 0.44 個百分點、年減 0.53 個百分點；營利率 1.5%，季減 2.2 個百分點、年減 0.1 個百分點；稅後純益 2.76 億元，季減 54.2%、年減 29.2%，每股純益 0.62 元。

致伸第 1 季營收比重方面，由於疫情帶動筆電需求增加，筆電比重提升至 40%，年增逾 2 成、聲學產品占 36-37%、影像產品占 13%、系統整合系統占 10%。

財務長蕭英怡表示，今年第 1 季筆電需求非常強勁，動能可望延續至第 2 季，也是目前上半年唯一有成長的事業群，其他產品線成長較不明顯，不過筆電只是短期需求較強，待疫情趨緩後，筆電需求也將同步轉弱。