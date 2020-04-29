宏捷科Q1純益年增逾6倍 EPS 1.1元 近4年新高

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 今 (13) 日公告第 1 季自結財報，稅後純益 1.58 億元，季增 8.95%、年增 679.54%，每股純益 1.1 元，為近 4 年單季新高，宏捷科今也公告，因應營運需求，將辦理現金增資，發行股數將不超過 4.5 萬張。

宏捷科第 1 季合併營收 8.13 億元，季增 4.25%、年增 162.58%，營益率 22.65%，季減 1.8 個百分點、年增 17.28 個百分點，稅後純益 1.58 億元，季增 8.95%、年增 679.54%，每股純益 1.1 元，為近 4 年單季新高。

因應未來發展需求，宏捷科今公告，將辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，發行不超過 4.5 萬張新股，發行金額、價格將依股東會決議授權董事會視市場狀況決定，這也是宏捷科年初完成現金增資籌資 7.5 億元後，再度宣布將辦理現金增資。

展望今年，法人指出，宏捷科受惠 Wi-Fi 6 需求成長，雖然手機 PA 小幅衰退，但看好 Wi-Fi 6 需求持續增溫，第 2 季營收可望持平或較首季小幅成長，也預期今年在完成擴產規劃後，第 4 季產能將達 1.5 萬片。