最長經濟擴張宣告結束！美國Q1 GDP萎縮4.8% 創金融海嘯來最慘

美國商務部下經濟分析局 (BEA) 週三 (29 日) 發布數據指出，2020 年第 1 季美國 GDP 初值下滑 4.8%，經濟萎縮幅度大於市場預期，為自 2014 年第 1 季以來首次跌入負區間，同時創下 2008 年金融危機以來最低水平。

GDP 為反映經濟體系中商品和服務的衡量指標，美國第 1 季 GDP 出現急劇下滑，顯示經濟正走向一定的衰退，同時標示美國有史以來最長的經濟擴張已經結束。

(圖：BEA)

BEA 報告指出，Q1 實際 GDP 下滑主要反映個人消費支出 (PCE)、非住宅固定投資、出口和私人庫存投資的萎縮，不過住宅固定投資、聯邦政府支出以及地方政府的正向貢獻抵銷部分跌幅。

以細項來看，PCE 減少反映出在疫情影響之下，醫療保健為主的服務支出和汽車及零組件為主的商品支出皆呈顯著下滑，另外，非住宅固定投資減少主要反映運輸設備減少，疫情導致旅遊需求大減，連帶影響服務業帶動的出口項目。

多數經濟學家普遍預計，美國第 2 季經濟活動將出現更劇烈跌幅。

白宮高級經濟顧問 Kevin Hassett 預計，美國第 2 季 GDP 在恐大跌 30％。高盛 (Goldman Sachs) 預計今年年中，美國失業率將自目前的 4.4％飆升至 15％。

高盛經濟學家 Spencer Hill 於報告中表示：「我們認為本季經濟狀況甚至更糟，我們認為數據與經濟現實間的差距很大且還在持續上升。」