美國會預算辦公室：Q2 GDP將萎縮40% 全年預算赤字達3.7兆美元

美國國會預算辦公室 (Congressional Budget Office，CBO) 週五 (24 日) 表示，為對抗新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，美國商業活動減縮，聯邦政府大力推出經濟刺激方案，導致財政收入減少、支出激增，估計 2020 年度美國聯邦赤字將增為四倍達到 3.7 兆美元。

CBO 最新預估，美國今年第二季國內生產毛額 (GDP) 可能萎縮近 40%，但 CBO 認為經濟將在下半年復甦，同時今年失業率將升至 16%，且 2021 年失業率將會繼續維持在兩位數區間。

報告指出，國會議員為了因應疫情研擬的刺激法案，推升了美國的財政壓力。美國國會目前已通過 3 兆美元的法案，用以支援醫療保健、小型企業和其他用來對抗經濟困境的與疫情的措施。

CBO 表示：「假如美國國會已知涉及財政收入和支出的法案都不變，且沒有提供大量額外的緊急資金，2020 財政年度聯邦預算赤字將達到 3.7 兆美元，2021 年度則為 2.1 兆美元。」

然而 ，CBO 在今年 3 月份時僅預期這兩年的預算赤字約為 1 兆美元。

CBO 表示，到 9 月 30 日 2020 財政年度結束時，聯邦債務估計將佔 GDP 的 101%，到 2021 年度末，這一比重將增至 108%。

CBO 更預測，2020 年美國 GDP 將萎縮 5.6%，並在 2021 年成長 2.8%，但對 2021 年的預測比 CBO 在 1 月 28 日提供的預估值低得多 。

今年 1 月 28 日新冠肺炎疫情尚未爆發，受益消費者支出強勁，美國經濟活動依然旺盛，如今專家預估經濟將面臨更嚴峻的考驗。

華盛頓兩黨政策中心副總裁 William Hoagland 表示，他認為經濟在 2020 年下半年的復甦速度，將比 CBO 預期的慢。

Hoagland 補充說，考慮到國會將推出的其他經濟振興法案，2020 年度聯邦預算赤字可能會超過 4 兆美元。