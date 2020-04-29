吉列德科學：瑞德西韋對新冠病毒的臨床試驗 取得積極數據

週三 (29 日) 美股盤前吉列德科學 (GILD-US) 宣布停牌，停牌前吉利德科學表示，旗下的「瑞德西韋」新冠臨床試驗已達到正面的積極數據，目前「瑞德西韋」被市場認為是對新冠病毒 (COVID-19) 最具有潛在治癒可能的藥物之一。

吉列德科學在一份最新聲明中表示：「在目前已知的臨床試驗中，我們已經達到了首要目標，而更多的細節將由美國過敏與傳染病研究所作揭露。」

吉列德科學針對「瑞德西韋 (Remdesivir)」臨床試驗的聲明全文：請點我

吉列德科學在聲明中表示，在一項在重症患者中測試的瑞德西韋 3 期試驗發現，接受 5 天或 10 天療程的新冠病毒患者皆獲得了相似的結果，這二組的臨床試驗者們在接受 14 天治療後，至少有 52% 患者得以出院，並且至少有 53% 的患者達到了臨床康復的健康水準。

吉列德科學指出，瑞德西韋在 5 天與 10 天的二組臨床試驗中，獲得了積極的正面數據，另外，在義大利以外的地區裡，這二組臨床試驗的死亡率為 7%。

吉列德科學進一步表示，臨床試驗數據表明，瑞德西韋對接受 5 天療程的患者們有不小的治療潛力，該數據可以支持瑞德西韋對更多的新冠病毒患者進行試驗投藥。

但吉列德科學也強調，目前瑞德西韋尚未在全球任何一個國家獲得許可或批准上市，並且尚未被完全確認對新冠病毒的治療具有安全性和有效性。