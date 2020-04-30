〈能源盤後〉疫情露曙光 經濟重啟在即 原油收高 WTI漲22%

週三 (29 日) 交易，原油期貨價格收高，WTI 原油價格漲幅 22%，官方數據顯示，上週國內原油供應量增加程度略低於預期，且汽油庫存和石油產量下降。

吉利德科學公司 (Gilead Sciences) 的 COVID-19 實驗性治療在一場政府運作的臨床試驗中取得某程度的成功，疫情露出尾端的曙光。一些國家有意放寬防疫封鎖的措施，石油需求可望回升，原油也獲得一些支撐力。

Rystad Energy 石油市場負責人 Bjornar Tonhaugen 表示，「全球各國都迫切希望重啟業務運作，甚至是受創慘重的義大利和美國都有意盡快恢復經濟運轉。這樣的發展真的可能拉回一些石油需求，但由於旅遊限制仍在，對受創慘重的道路燃料來說，回升的需求量可能不夠大。」

「再者，有意這麼做也仍未真的做了，只是這個意圖已經足以推動市場交易，因為市場參與者不想錯過這股看漲情緒，免得在實現時沒搭上車。」

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.72 美元或 22%，收每桶 15.06 美元。

道瓊市場數據顯示，追蹤最前月契約價格，本月跌幅仍逾 26%。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.08 美元或近 10.2%，收每桶 22.54 美元，本月跌幅 0.9%。

EIA 供應量每週報告 (截至 4 月 24 日的一週)

原油供應量增加 900 萬桶，為連續第 14 週上升，但根據 S&P Global Platts 調查，其增加程度略低於分析師平均預期的 980 萬桶。API 週二則公布當週原油供應量增加近 1000 萬桶。

汽油供應量減少 370 萬桶、蒸餾油供應量增加 510 萬桶。根據 S&P Global Platts，分析師先前估計汽油供應量增加 290 萬桶、蒸餾油增加 430 萬桶。

根據 EIA 的數據，俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存增加近 370 萬桶，達 6340 萬桶。同時，國內石油生產總量增加 10 萬桶，達 1210 萬桶。

Tyche 資本顧問公司管理夥伴 Tariq Zahir 表示，「庫欣庫存又再次大增，且儲油空間將耗盡，在我們看到需求回升或者減產和關閉油井之前，我們覺得原油交易將會劇烈波動。」

「考量到價格，將很難持續反彈走勢。」

其他能源商品

5 月交割的汽油期貨價格上升 9%，收每加侖 72.72 美分，為最前月契約自 3 月 13 日以來最高收盤價。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲 10.1%，收每加侖 69.45 美元，創去年 9 月 16 日以來最大單日漲幅。

上述 5 月契約於週四收盤後到期。

6 月交割的天然氣期貨價格下跌 4.1%，收每百萬 Btu 1.869 美元。

EIA 週四將公布天然氣上週庫存報告，根據 S&P Global Platts，分析師平均預期當週天然氣庫存增加 690 億立方英呎。