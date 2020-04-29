能源專家：預估這6間頁岩油商 每日將減產30萬桶

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，造成全球石油需求量萎縮，並導致石油供給過剩、以及儲油空間不足的問題，且對油價造成衝擊，根據能源分析公司 Rystad Energy 於週二 (28 日) 所發佈的報告，預估美國的 6 間頁岩油生產商，於 5 月至 6 月份，每日減產規模將達 30 萬桶。

Rystad 預估，包括大陸資源公司 (Continental Resources)(CLR-US)、Cimarex Energy(XEC-US)、康菲石油 (ConocoPhillips)(COP-US)、PDC Energy(PDCE-US)、Parsley Energy(PE-US)、及 Enerplus Corporation (ERF-US) 在內的 6 間頁岩油生產商，將於 5 月至 6 月每日減產 30 萬桶，高於 4 月份的減產預估值每日 10 萬桶。

其中，預估大陸資源將於 5 月至 6 月份，每日減產 15 萬桶，而康菲石油的減產規模則將為每日 12.5 萬桶。

除此之外，Rystad 的研究主管 Artem Abramov 預估，在 2020 年第二季，位於二疊紀盆地 (Permian Basin)、鷹堡 (Eagle Ford)、及巴肯 (Bakken) 的頁岩油鑽井，每日減產規模將分別達 90 萬桶、25 萬桶、及 40 萬桶。

根據美國能源資訊管理局 (Energy Information Administration；EIA) 數據，儘管肺炎疫情對於石油需求量造成衝擊，但美國頁岩油商於 3 月份的石油生產量，仍創下歷史高點。

但是，在 4 月的第三週，石油產量下降至每日 1220 萬桶，為自去年 7 月以來最低，且較 3 月初的高點 1310 萬桶大幅跌落。

儘管石油輸出國組織 (OPEC) 和其他產油國於日前協議，將自 5 月 1 日起每日減產 970 萬桶，但油市仍處於供過於求的狀態，導致 WTI 5 月期貨價格，於 4 月 20 日重挫至負值。

由於美國頁岩油商的生產成本，較其他國家競爭者來得更高，因此，EIA 預估，為了避免油價重挫所造成的衝擊，美國將會減少石油生產量，並於 2020 年 Q3 回到石油的淨進口國。

根據美國石油學會 (American Petroleum Institute API) 於週二 (28 日) 所公佈的數據，截至 4 月 24 日，美國原油庫存的當週增長量為 1000 萬桶，增長幅度低於分析師預估的 1060 萬桶，促使 WTI 期貨價格於週三 (28 日) 大幅上漲。

但是，能源分析師仍警告，由於石油需求仍舊低迷，加上儲油空間將在近幾週之內耗盡，因此，WTI 6 月期貨價格仍有再次重挫的可能性。

於週三 (28 日) 台北時間晚上 11 時許，WTI 原油期貨上漲 31.2%，達每桶 16.19 美元。