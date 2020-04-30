〈財報〉Premium付費用戶突破1.3億  Spotify股價勁揚11%

音樂串流平台 Spotify(SPOT-US) 週三 (29 日) 表示，第一季全球付費訂閱戶人數已突破 1.3 億人， Spotify 股價應聲大漲 11.45%，顯示該公司的商業模式面對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情仍頗具韌性。

Spotify 股價週三 大漲 11.45%，以每股 155.78 美元作收。

Spotify 股價 (圖片: Google)

Spotify Q1 財報相關數據:

總營收：18.5 億歐元，年增 22%，未達市場預期的 18.6 億歐元。

毛利率：25.5%，高於市場預測的 22.5-24.5%

月活躍用戶數 (MAUs)：2.86 億人，較去年同期成長 31%，季增 5%

Premium 付費用戶：1.3 億人，較去年同期成長 32%，季增 7%，優於市場預期的 1.286 億人

公司財測與展望：

本季度 Spotify 實現強勁的兩位數營收增長，成功彌補因疫情而下滑的廣告收入。受防疫封鎖措施影響，本季度廣告收入僅佔總營收比重不到 10%。

Spotify 憑多種訂閱方案以及針對非付費用戶的廣告業務持續創造營收，鞏固其領先蘋果 Apple Music 和亞馬遜的音樂串流平台龍頭地位。

Spotify 執行長 Daniel Ek 表示：「儘管全球動盪，但我們幾乎達到所有指標。」

執行長表示，從 2 月下旬開始，部分疫情較嚴重的國家如義大利和西班牙，用戶數量開始下滑，但在過去幾週開始顯著復甦。

Daniel Ek 認為，公司與設備供應商建立 300 多個合作夥伴關係，並將其擴增至 Podcast 服務中，是吸引消費者的原因之一。

此前 Bernstein 分析師 Todd Juenger 曾認為防疫措施下，通勤時間大幅減縮，將導致 Spotify 音樂串流服務和 Podcast 使用時間下滑。

Evercore 分析師 Kevin Rippey 表示，Spotify 的訂閱戶和每月用戶指標表現穩健，而廣告業務則面臨挑戰，不過該業務並非核心。

Spotify Q2 財測展望

Premium 訂閱戶數量將落在 1.33 億至 1.38 億人區間，Refinitiv 分析師預估 1.365 億人

總營收將落在 17.5 億歐元至 19.5 億歐元區間，低於市場預期的 20.2 億歐元

由於匯率變化和較低的廣告收入預期，Spotify 將 2020 年度營收目標從原先的 80.8 億歐元至 84.8 億歐元，下調至 76.5 億歐元至 80.5 億歐元。