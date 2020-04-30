慧榮Q1純益季減16% Q2營收可望續揚 樂觀看下半年

快閃記憶體控制晶片大廠慧榮 (SIMO-US) 公布首季財報，單季營收 1.328 億美元，季減 13%，稅後純益 2835 萬美元，季減 16.1%，年增 88.5%，每單位稀釋美國存託憑證 (ADS) 純益為 0.8 美元 (約新台幣 24 元)。慧榮估第 2 季營收將持平至季增 8%，對下半年也抱持樂觀態度，相信整體儲存巿場需求將持續升溫。

慧榮第 1 季營收 1.328 億美元，季減 13%，年增 49%，毛利率 48.2%，季減 1.1 個百分點，年減 2 個百分點，營益率 20.1%，季減 4.3 個百分點，年增 2.1 個百分點；稅後純益 2835 萬美元，季減 16.14%，年增 88.49%，每單位稀釋美國存託憑證 (ADS) 純益為 0.8 美元 (約新台幣 24 元)。



慧榮總經理苟嘉章表示，第 1 季受新冠疫情影響，中國封城措施使產業供應鏈及消費需求受衝擊，造成中國 GDP 迅速下滑，通路市場出貨減少，但 OEM 需求維持強勁；受季節性因素加上疫情影響，SSD、eMMC/UFS 控制晶片營收較上季減少，但均較去年同期成長，SSD 控制晶片成長約 40%，eMMC/UFS 控制晶片更翻倍成長，而 SSD 解決方案也大幅成長 70%。

苟嘉章指出，隨著全球疫情升溫，居家辦公與遠距教學需求大增，帶動 PC OEM 的 SSD 強勁需求，同時 SSD 通路市場也逐漸復甦，包括線上購物及部份零售市場，這波強勁需求可望延續至第 2 季，甚至部分 PC OEM 客戶訂單需求可看至第 3 季。

苟嘉章表示，即使預期這波 PC 需求在下半年，可能因為全球經濟衰退而減弱，但 Client SSD 營收將持續成長，主因是 SSD 在 PC 滲透率提升，及公司在 PC OEM 巿占增加，預估今年 Client SSD 控制晶片營收將持續成長。

企業級 SSD 控制晶片方面，因疫情帶動企業與資料中心儲存設備需求增加，預估今年營收也將起飛，除中國兩大互聯網巨頭今年將大幅增加出貨外，也開始供貨給全球最大 SSD 模組廠，應用在資料中心、工作站及高效能的企業級運算市場。

展望未來，苟嘉章預期，第 2 季營收將維持成長，對下半年也抱持樂觀態度，除受惠遠距教學及居家辦公所帶動的 PC OEM 需求、及中國解封後的經濟復甦商機，加上 UFS 在智慧型手機滲透率快速提升，相信整體儲存巿場需求將持續升溫。

慧榮預估，第 2 季營收將介於 1.33 至 1.43 億美元間，較首季持平至增加 8%，毛利率估介於 47.5-49.5% 間。