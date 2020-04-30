【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 儘管美國首季經濟因疫情影響呈現大幅衰退，但是在 FED 宣布維持利率接近為零的政策，承諾竭盡所能動用全部工具支撐經濟，以及「瑞德西韋」試驗結果傳出佳音，點燃美股行情，四大指數全面走揚，漲幅介於 2.21% 至 4.94%，指標股美光強漲 9%、英特爾、APPLE、台積電 ADR 漲逾 3%。

2. 台股周三在摩台指拉高結算帶動下，指數一舉突破站上季線，成交量並明顯放大近 2 千億，終場指數上漲 156.16 點，漲幅 1.47%，收在 10,772.22 點，成交金額為 1,928.75 億元。三大法人合計買超 173.47 億元：外資買超 180.27 億元、投信買超 11 億元、自營商賣超 17.8 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：量增上漲，後續上漲須量增，下跌須量縮。

（2）均線：下檔支撐為 10 日線 (約 10,482 點附近)，上檔壓力為年線(約 10,969) 點附近。

（3）技術指標：KD 向上開口擴大，短線上仍有機會再挑戰高點。

4. 櫃買指數上漲 1.15%，收在 135.54 點。短線支撐為 130 點附近，壓力為 140 點附近。

5. 觀盤重點：美股本周尚有重量級科技股財報將公布，預期短線上仍將會呈現高檔震盪，指數順勢站上季線，沿五日線走高，操作上建議選股不選市，可等待量縮拉回逢低布局，短線台股選股方向可留意半導體、高殖利率、雲端伺服器、車用、水泥、防疫 / 生技等。

6. 美國商務部週三（29 日）公布第一季國內生產毛額（GDP）初值，季增年率萎縮 4.8％，創下 2009 年金融危機以來最大萎幅，這也使得美國有史來最長經濟擴張就此畫下句點。美國經濟急轉直下，反映該國政府為防止新冠肺炎疫情蔓延，所採取的封鎖及社交距離等措施，已對經濟活動造成扼殺。

7. 穩懋（3105）2020 年第一季獲利 15.75 億元，每股 EPS 3.76 元，較去年同期的 0.41 元大增 9 倍。展望第二季，穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，因季節性因素，預期第二季營收季減 low-single digit（低個位數），毛利率約為 low-forties（逾 40％）水準，對 5G 需求則「沒有悲觀的理由」。

8. 中國大陸疫情趨緩，當地政府為刺激經濟，加快、加大基建工程進度及金額，水泥市場在需求大增下，價量齊揚。國內西進水泥廠台泥（1101）、亞泥（1102）指出，大陸水泥廠的產能幾乎是全產全銷，成長已恢復正常，第二季營運表現將大大優於首季。

9. 訊連（5203）29 日舉行線上法說會同時公布第一季財報，在訂閱制持續成長挹注貢獻，以及轉投資的玩美移動由虧轉盈下，訊連第一季營收 3.57 億元、年增 9％，而獲利方面即使在研發和行銷費用都加大力道的情況下，仍有 0.8 億元、較去年同期成長 30％，每股盈餘為 0.91 元。