〈台股盤後〉電金傳產權值全面帶量 大漲219點站回年線

台股今 (30) 日在美股收紅、原油大漲激勵下，股匯雙漲，指數開高走高，電金傳權值股全面點火，加權股價指數一度站上萬一，終場大漲 219.92 點，收 10992.14 點，收復年線，創近一個半月高點，成交量則放大至 2290.85 億元，周線收紅。

觀察權值股今日表現，權王台積電開高站回 300 元整數關卡，漲逾 1%，收在 304.5 元，收復季線，股王大立光也站上 4110 元，漲近 4%，鴻海也有 1% 漲幅，其他權值股，上銀、聯發科、台達電、國巨等也都有 2% 以上漲幅。

盤面上焦點族群，受惠國際油價強彈，塑化、紡織族群同步大漲，指標台塑四寶表現強勢，台塑化、南亞、台塑、台化漲逾 4%，紡織指標遠東新、儒鴻也雙雙漲逾 3%。

另一方面，鴻海傳因遊戲機訂單需求暢旺，對其下煙台富士康增資擴產，子公司鴻準可望受惠，今日大漲逾 5%；被動元件廠大毅也傳出續漲晶片電阻報價，今股價也受激勵漲逾 3%，也激勵同族群九豪、蜜望實亮燈漲停。

金融股今日也續強，國泰金、富邦金雙雙漲逾 3%，帶動京城銀、第一金、元大金、中壽、永豐金、台新金、中信金表現也不俗。

不過高價股 IC 設計矽力 - KY、祥碩不敵逢高調節賣壓，開低走低重挫逾 5%，防疫概念股也漲多拉回，南六、松翰、優勝、紘康、恆大今皆在盤下震盪，英格爾今日股價開盤更直接被打到跌停。

台股明日因勞動節休市一日，總計本周大漲 644 點 ，周線收紅，法人認為，台股受惠疫情有解、熱錢湧入，一度站上萬一，下周須慎防短線獲利賣壓出籠與修正壓力，短期不宜過度追高，建議投資人可留意蘋果財報、下周營收財報亮眼個股。