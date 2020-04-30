〈台股盤中〉解藥試驗報喜權值點火 漲近200點向上戰萬一

台股今 (30) 日受惠瑞德西韋試驗報喜、美股及原油大漲等利多因素下，電金傳產權值同步點火，盤中大漲近 200 點，突破 10900 點，向上挑戰萬一大關，今日估量也放大至 2200 億元。

今日權值股百花齊放，蘋概三王中，台積電、鴻海均漲逾 1%，股王大立光漲約 4%，其餘大型指標電子股如聯發科、台達電、國巨等也有 2% 以上的漲幅。

此外，國際油價大反攻，今日油價相關的塑化、紡織族群也聯袂大漲，指標台塑四寶表現強勢，南亞漲近 6%，台塑化、台塑、台化也漲逾 4-5%，另外，紡織指標遠東新、儒鴻雙雙漲逾 3%。

金融股今日續強、全面走揚，國泰金、富邦金、兆豐金、第一金、元大金等漲逾 2%，玉山金、合庫金、華南金、上海商銀、彰銀等漲 1% 以上。

題材股方面，鴻海傳出因遊戲機訂單需求暢旺，對其下煙台富士康增資擴產，子公司鴻準可望受惠，今日大漲逾 5%；被動元件廠大毅傳出續漲晶片電阻報價 15%，今天也大漲逾 9%，也激勵九豪、密朢實等亮燈漲停。

不過，多檔個股今日也遭逢高調節，IC 設計的矽力 - KY 及祥碩雙雙重挫 4-5%，股價剛創新高的智邦、信邦也雙雙拉回修正。

法人認為，近期台股受惠疫情有解等利多消息及熱錢湧入大漲，但接下來向上萬一大關須慎防套牢及短線獲利賣壓，恐面臨一波拉回修正，此外，雖然目前疫情看似有解，但對產業需求的實際影響仍須觀察。