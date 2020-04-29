鴻海增資煙台富士康近30億元 傳為生產PS5做準備

鴻海 (2317-TW) 增資煙台富士康 1 億美元 (約新台幣 30 億元)，擴產遊戲機產線，據了解，主要是近期索尼 (Sony)PS4 遊戲機因疫情大賣，加上 PS5 也即將開始生產，因此擴產因應。

全球各地推動在家防疫政策，帶動宅經濟商機發酵，不只任天堂 (Nintendo) 的 Switch 大賣，索尼的遊戲主機 PS4 需求也同步升溫，而鴻海及旗下鴻準分別是 PS4 及 Switch 主要代工廠。

此外，市場也傳出，鴻海已接獲索尼的通知，要求為 PS5 生產做準備，因此鴻海也對旗下生產遊戲機的煙台富士康增資擴產，對此，鴻海僅表示，不評論市場傳言，也不針對單一廠區、單一客戶、單一產品發表評論。

外媒日前推測，索尼將會於 5 月內正式推出 PS5，因為索尼將分別在 5 月 13 日舉行「2019 財年財政報告」以及在 5 月 19 日舉行「集團戰略會議」，估計 PS5 將會在有關活動舉行前正式發布。

彭博則引述 PS5 開發人員透露，PS5 很有可能價格會落在 499 美元到 549 美元之間，據了解，是 PS5 生產成本相較 PS4 高出許多。