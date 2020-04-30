南非再遭標普降評 主權債評等已比投等級更低三級

已經處於垃圾級的南非主權評級，週三 (29 日) 再遭信評機構標普進一步下調評級，標普表示，主因擔心新冠肺炎 (COVID-19) 疫情將使南非經濟陷入嚴重衰退。

標普將南非的長期外幣債信評級自 BB 降至 BB-，比投資級債券還要低三個等級，標普表示，估計到 2023 年，南非公共債務的償還成本將攀升至 GDP 的 6.5% 左右。

南非主權債與美債利差 圖片：Bloomberg

這個非洲工業化程度最高的經濟體正陷入至少二戰以來最長的下行周期，商業信心處於二十多年來最低的水平，近三分之一的勞動力處於失業狀態。電力供應的約束也拖累經濟產出。占南非發電量 95% 的 Eskom Holdings SOC Ltd. 定期實施輪流停電，以防國家電網崩潰。

標準普爾駐倫敦的分析師 Ravi Bhatia 在報告中寫道，新冠肺炎危機將給 GDP 成長帶來更大的阻力。

降級使南非前景更加悲觀，上個月，南非超過 25 年來首次失去穆迪的投資級信用評級，同時，南非幣蘭特在 2020 年已貶值 23%，在彭博追蹤的主要貨幣中跌幅僅次於巴西里耳。

南非財政部在回應降級的聲明中說，必須做出艱難的決定，政府、企業、勞工和公民社會之間的合作對於抑制疫情擴散、確保可持續經濟復甦仍然至關重要。」政府對降級感到「失望」。

標普預估，今年南非經濟可能萎縮 4.5%。

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