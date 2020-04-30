川普：北京正竭盡所能讓我輸掉選舉 將尋求懲罰

就在 3 個月前，美中才剛簽下期待已久的「第一階段」協議，象徵著美中的停戰，但對美國總統川普來說，這個蜜月期已經結束了嗎？

川普週三 (29 日) 接受《路透》專訪，稱中國在新冠肺炎 (COVID-19) 事件的處理，表明北京正「竭盡所能」，讓他無法在 11 月順利連任。

川普表示，他正為北京造成全球疫情的後果，尋求各種懲罰中國政府的方式，「我可以做很多事情」。

COVID-19 疫情已使美國至少 6 萬人喪生，經濟也因此陷入嚴重衰退，這讓川普接下來的連任之路困難重重。川普強調，北京需要為全球的疫情負責。

川普擔心如果有第二波感染潮，可能會阻礙重新開放經濟的嘗試，迫使美國再次關閉，經濟陷入更嚴重的蕭條。川普表示，他認為中國應該更加積極地讓世界更快地了解冠狀病毒。

當被問及他是否正在考慮對中國使用關稅甚至債務抵免時，川普未提出進一步的細節，僅表示，「我可以做很多事情」、「我們正在了解」。

川普表示，他相信北京希望他的民主黨對手拜登贏得選舉，藉此減輕川普在貿易及其他問題上對中國所施加的壓力，「中國將盡一切努力，讓我輸掉這次選舉」。

川普指出，中國一直利用公共關係，讓自己像無辜的政黨一樣。

《路透》引述資深官員談話，表示川普與習近平 3 月底曾同意停止口水戰，但現在似乎已經結束。

國務卿 Michael Pompeo 週三早些時候表示，中國透過隱匿有關冠狀病毒起源的消息，對世界構成了威脅，美國需要追究他們的責任。