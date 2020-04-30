防疫宅經濟爆發 新光銀數位金融收益年成長2倍

新冠肺炎改變人們生活，更加速民眾對於數位服務的依賴程度，除了外送平台與網路購物外，對於金融業而言，新光金 (2888-TW) 旗下新光銀行今年第一季數位活躍客戶數較去年同期成長 4 成；而數位金融收益更較去年同期成長 2 倍，繳出亮眼成績。

新光銀行表示，發展數位金融一直是新光銀行重點的經營策略，在「貼近生活 為客著想」的數位價值主張之下，過去幾年已完備數位平台的基礎建設，包括：官方網站、網路銀行及行動銀行，並且積極提供客戶導向的數位金融服務，致力讓客戶消費、繳費、理財都能更加快速、方便與安全。

新光銀行表示，而這波疫情造成很多國人自願或是非自願的居家自主管理，但與金融相關的需求並未因此而降低，網路銀行與行動銀行便是客戶在防疫期間最重要的金融工具。

新光銀行進一步說明，累計至今年 3 月底，總體數位活躍客戶數較去年成長 4 成，而今年第一季新增的數位活躍客戶數更是去年同期增幅的 1.5 倍；活躍客戶數的增加也反應在基金、外匯及線上貸款等數位交易上， 基金數位交易今年第一季較去年同期申購數量增加 3 成，且申購交易比贖回交易多 4 倍，顯示很多投資人選擇危機入市，而外匯線上交易則是較去年同期增加 7 成，線上貸款的申請案件更是較去年同期增加超過 1 倍；數位交易的爆發成長也讓數位平台的收益較去年同期增加超過 2 倍。