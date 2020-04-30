疫情又壓垮一家老牌五星飯店 台南大億麗緻6/30結束營運

台南老牌五星級飯店大億麗緻酒店今 (30) 日無預警宣布，將於 6 月 30 日結束營運，原因是深受新冠肺炎疫情衝擊，也成為亞都 (5703-TW) 轉投資麗緻管理顧問旗下首家決定退出飯店市場的加盟據點。

此舉也顯示，就算是經營和財務體質相對穩健的老品牌業者，恐怕都難以承受這次嚴峻的疫情。

大億麗緻表示，一向秉持在地企業努力經營，並善盡企業社會責任，但疫情嚴重衝擊觀光旅館業，自身營運也深受影響。

大億麗緻強調，出租人國泰人壽多次主動釋出降低租金協助營運的善意，但考量多方因素後，取得出租人國泰人壽的諒解，雙方協議 6 月 30 日終止不動產租約。

大億麗緻也說明，所有員工和客戶的權利都會依法給予完全的保障。

台南大億麗緻是台南第一家五星級國際觀光飯店，業主為大億集團，加盟麗緻品牌體系，共擁有 315 個房間。

儘管在當地具有指標性，但近年來台南五星飯店逐漸興起，晶華 (2707-TW) 旗下台南晶英和台南和逸飯店陸續在大億麗緻旁開出，使競爭加劇，應是此次除了疫情之外的另一項結構性原因。

此次大億麗緻毅然決然宣布歇業，也將使麗緻管理顧問的加盟服務業者減少一家，僅剩下烏來璞石麗緻溫泉會館、陽明山中國麗緻大飯店以及竹湖暐順麗緻文旅等。