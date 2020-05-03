如何了解價值投資心法？你該收藏巴菲特25句名言

在價值投資領域，人們第一直覺想到的便是股神巴菲特 (Warren Buffett)，這位「奧瑪哈先知」藉由價值投資策略以及他的紀律與觀點，讓他成為世界富豪，淨資產達 740 億美元，而怎麼樣的投資心法與紀律讓他有今天的成就，下文的 25 個巴菲特名言，將能略知一二：

投資你信任的公司 : 以合理的價格買好公司的股票比用便宜的價格買普通的公司來的好。 — 1989 年，致股東的一封信 價格不等於價值 : 實際花費的價格不一定有相同價值。 — 2008 年，致股東的一封信 名譽將會左右一切 : 建立聲譽可能要 20 年以上，然而碰壞他只要 5 分鐘，因此請三思而後行。 — 2017 年，CNBC 轉訪 對所有事抱持懷疑 : 買賣哲學很簡單，在別人貪婪時恐懼，而在別人恐懼惕時貪婪。 — 2011 年，紐約時報轉訪 不要投資於不了解的事物 : 重要的是要了解你知道什麼，了解你不知道什麼。— 2011 年， Haaretz 不要與不信任的人做生意 : 不要和一個壞人打交道。— 2019 年，CNBC 訪談 除非股票被低估，否則不要購買 : 只在認為便宜時購買。 — 1991 年，巴黎聖母院演講 價格下跌是加碼的好機會 : 無論是襪子還是股票，我都喜歡在價格下跌時購買優質商品。 — 2009 年，致股東的一封信 未來永遠不確定 : 不確定性是長期價值投資者的朋友。 — 1979 年，富比士 併購的買方多數會遇到不好的驚喜 : 就像結婚一樣，收購後才會發現不符預期與失望。— 2016 年，致股東的一封信 請忽略股價的短期波動 : 巴菲特堅信，日常投資者的資金將存放在指數基金而不是個人股票中；華爾街靠快速流動賺錢，您因不流動而賺錢。”— 1998 年，佛羅里達大學學術討論會 必要時請使用水桶而非湯匙 : 每隔十年左右，烏雲將籠罩經濟的天空，這個時候也會驟降一場黃金雨，當這種事情發生時，你必須扛著浴缸衝出去，而不是帶一把湯匙。— 2016 年，致股東的一封信 盡可能抓住機會 : 不要放棄今天吸引人的東西，因為您認為明天會發現更好的東西。— 2009 年，哥倫比亞大學演講 保持頭腦冷靜 : 當市場多數行為越愚蠢，有條理的投資人機會就越大。 — 2003 年，《聰明的投資者》前言 在困難時期，贏家和輸家就會顯現 : 潮水退了才知道誰沒穿褲子 — 2003 年，致股東的一封信 廣讀與深思 : 巴菲特 8 成時間都花在閱讀和思考上， 考慮投資的最佳方法是在一個沒有其他人的房間裡進行思考，如果那不起作用，那麼別的什麼也不會起作用。 — 1998 年，佛羅里達大學學術討論會 知識比高智商更有成功價值 : 我們所做的並不超出任何其他人的能力。我對投資的管理方式與我的感覺相同：不必為了取得非凡的業績而做非凡的事情。 — 1988 年， Fortune 下賭注，但要認真專注的下賭注 : 投資的第一規則永遠不會虧錢，第 2 條規則永遠不會忘記第 1 條規則。— 2017 年， Fortune 尋找董事的訣竅 : 在尋找董事時，CEO 不會尋找兇猛的公牛，而是可以馴養的可卡獵犬 — 2019 年，致股東的一封信 對於投資者來說，最重要的素質是素養，而不是智商 : 根據以往訓練過新進的碩士學歷的員工的經驗可以發現，新狗變不出老把戲。 — 1988 年，致股東的一封信 巴菲特相信美國的實力，不要考驗美國人的創造力 : 自 1776 年以來，與美國對賭一直是一個錯誤。— 2011 年，CNBC 由儉入奢易，由奢入儉難 : 巴菲特以節儉著稱，自 1958 年以來就一直住在同一所房子裡 — 2012 年，CBS 巴菲特希望他的孩子為社會做出貢獻 : 一個非常有錢的人應該讓他的孩子有足夠的錢去做任何事情，但非無所事事。— 2006 年 Fortune 巴菲特將他一生其 99％以上的財富捐獻給慈善事業 : 我的財富由美國、一些幸運的基因和復利的所組成。— 2006 年，The Giving Pledge 一個人的最大資產就是他或她自己 : “最好的投資就是您自己，沒有什麼可以比擬的。 — 2013 年，喬治亞理工學院校友雜誌