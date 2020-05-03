波克夏Q1大虧500億美元、現金水位創新高 股東會4大重點一次看

股神巴菲特旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）2 日公布第一季財報，受新冠疫情影響，當季淨損 497.5 億元，但營業利益年增 6%，優於市場預期。此外，現金水位上升至歷年新高，顯示巴菲特並未逢低大買股票。

根據柏克夏財報顯示，Q1 淨利虧損 497.5 億元、每 A 股虧損 30,653 美元。，較去年同期淨利 216.6 億美元、每股盈餘 13,209 美元大幅衰退，主因來自於 3 月底的股災，導致了高達 545.2 億美元的未實現投資損失，拖累整體獲利表現，特別是受投資組合中跌幅大的大型持股拖累，如美國運通、美銀、富國銀和達美、西南等美國四家航空公司。

不過，波克夏 Q1 季營業利益年增 6%，達 58.7 億美元，優於市場預期。由於新的會計準則要求公司必須將未實現投資損益納入計算，因為巴菲特認為營業利益較能忠實反映公司營運績效。

值得注意的是，波克夏第 1 季末現金與約當現金達 1,372 億美元，不僅創下新高，甚至比去年底再多出 100 億美元，顯示「股神」並未在第一季逢低大買股票。財報內容指出，上季巴菲特只淨購入 35 億美元股票，包括 18 億美元的其他公司股票，以及買回 17 億美元波克夏股票。

巴菲特同日召開股東會，受新冠疫情影響，改為線上舉行，60 年的老搭檔芒格並未出席，整體來看有四大重點：

一、不會做空美國 堅信沒有什麼能阻礙美國成長

巴菲特指出，雖然疫情對經濟帶來非常廣泛的影響，同時給人們製造了很大的焦慮，但堅信美國的經濟不會停止前進。「我們歷經了古巴飛彈危機、911 恐攻、金融海嘯，沒有什麼能阻礙美國，即使面臨極為嚴峻的情勢，美國終究能獲勝。」

巴菲特還說，雖然不知道市場市場明天、下周或明年會怎麼走，任何事都可能發生，但若打賭做空美國，那要非常小心，他對美國深具信心，不要在美國上下錯賭注。

二、承認錯愛 全數出清航空股

巴菲特表示，4 大航空公司 (美國航空、達美航空、西南航空、聯合航空) 受疫情影響，損失極大，當初投入 70~80 億美元，這是個錯誤，現在要全數出清。「我不曉得，2、3 年以後，搭機旅客數，是不是能和之前一樣，未來的情形，依舊模糊不清。」

三、現金水位創新高 坦言沒看到吸引人的標的

波克夏的現金水位 Q1 創下新高，表示巴菲特並未逢低大買股票，他也在股東會上直言，「因為還沒找到吸引人的東西。」

巴菲特表示，疫情造成許多不確定性，為了因應可能發生的一連串問題，做好長期抗疫的準備，他認為，現在仍是買股的好時機，只是要做好準備。

四、別借錢炒股 持有追蹤標普 500 的 ETF 是好事

現在對美國人來說，是個借錢的大好時光，但鑒於新冠疫情的不確定性，別借錢參與股市。如果看好美國，買進追蹤標普 500 指數的 ETF，或許會比聽從他人投資建議或買國庫券，要好得多。



