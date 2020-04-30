〈台灣大法說〉今年營運艱難 擬配4.75元現金股利 寫近9年低點

台灣大 (3045-TW) 過去每年現金股利都維持 5 元以上，財務長俞若奚坦言，雖然新冠肺炎疫情未影響 5G 發展，但今年營運較為艱困，因此董事會今 (30) 日決議，每股擬配發 4.75 元現金股利，創 9 年來低點。

總經理林之晨指出，雖然新冠疫情導致終端消費需求放緩，不過目前對於 5G 發展沒有太大影響，台灣大已準備好布建 5G 基地台。

俞若奚表示，今年 5G 開台營運確實有壓，董事會今日決議下調股利，擬配息 4.75 元，殖利率約 4.5%，盈餘分配後，台灣大仍有 395 億元盈餘公積及資本公積可配發。

法人關心近期行動通訊營收下滑，林之晨指出，從 OEM 廠商得知，今年市面上將有 20 款 5G 手機，機款涵蓋中階與高階，價格落在 500-1000 美元，由於消費者期待升級 5G 手機，公司不會再強迫推銷 4G 手機，因此影響行動通訊營收表現。

NCC 日前提出 5G 溢價標金運用方向，總金額擬投入近 600 億元，並規劃基礎建設、縮短城鄉差距及推廣公益服務等 5G 發展方向，林之晨對此表示，政府有提出補貼資金相關政策，但尚未收到任何細節，需待有進一步訊息才能說明。