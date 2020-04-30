〈中華電法說〉疫情影響部分資通訊專案遞延 盼下半年回溫

中華電 (2412-TW) 今 (30) 日召開線上法說，總經理郭水義表示，今年受新冠肺炎疫情影響，部分 ICT(資通訊)大型專案遞延，導致第 1 季營收成長趨緩，預期第 3 季 ICT 營收貢獻可望逐步回升。

財務長沈馥馥指出，公司內部已強化 ICT 業務，包括產品、解決方案等，並結合雲端、資安、AI、物聯網等應用，除政府標案外，積極爭取金融產業商機。

郭水義指出，今年疫情不確定因素高，部分大型 ICT 政府專案遞延至第 2、3 季，因此上季 ICT 營收成長幅度較過去放緩，不過看好從第 3 季起，營運將陸續回升。

MOD 業務方面，郭水義表示，第 1 季 MOD 客戶數與營收都較去年同期成長，截至 3 月底，300Mbps 以上客戶數年增 82.6%，雖然東京奧運延後一年舉行，但將持續導入其他內容，預期客戶數可望持續成長。

中華電第 1 季營收 481.5 億元，季減 12.82%、年減 6.2%；EBITDA 193.5 億元，季增 2.98%、年增 1%；稅後純益 83.2 億元，季增 6.67%、年減 0.4%，每股純益 1.07 元。