〈台達電法說〉無畏低油價 電動車成本優化有助市場接納度提升

台達電 (2308-TW) 董事長海英俊透露，資料中心需求急迫，客戶急著催單，短時間成長趨勢不變；至於電動車是否會因油價衝擊需求衰退，由於電動車成本降低，加上各國制定相關汽車廢氣排放限制，仍有助電動車推動。

Google 日前釋出削減成本決策，擬重新評估其在雲端、資料中心等方面的投資步調，引發市場擔憂，不過，海英俊指出，各國因應疫情推動在家防疫，資料流量暴增，因此客戶催單催很兇，甚至寫信跟他要貨，以目前訂單來看，短期成長趨勢不變。

海英俊看好，就算此波疫情過後，企業對資料中心的需求仍有增無減，整體趨勢還是很強，目前台達電已跟中國大型雲端服務業者合作，開發資料中心專案。

至於近期油價暴跌，市場擔憂恐衝擊電動車需求，海英俊則以特斯拉在中國降價為例，現階段電動車生產成本逐漸優化，平均起來還是比傳統汽車貴，但有助提升市場接受度與市占率。

此外，各大車廠雖然目前處於停工，但還是透過線上發表新款電動車，加上歐洲各國針對汽車廢氣排放量限制法規上路，海英俊認為，都有助推動電動車發展，不過台達電電動車業務轉盈仍需要時間提升規模。

台達電今日也宣布，東莞廠區順利通過 UL 2799 廢棄物零掩埋認證並取得白金等級，達到「100% 廢棄物轉化率含 8% 焚燒熱回收」，完善廢棄物管理制度。