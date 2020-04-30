〈明泰易主〉佳世達擬以每股30元收購明泰股權 持股比重拉升逾4成

佳世達 (2352-TW) 今 (30) 日召開重訊，擬在不晚於 5 月 12 日起，以每股 30 元收購網通廠明泰(3380-TW)，最多 10.3 萬張股或 19% 股權，以明泰今日收盤價 22.15 元計算，溢價約 35%，屆時佳世達持有明泰股最多達 42.8%，鞏固最大單一股東地位。

佳世達財務長暨發言人洪秋金表示，此次預定之最高收購數量為 10.30 張，約明泰已發行普通股股份總數之 19%，最低收購數量為 2.71 萬張，約明泰已發行普通股股份總數之 5%，若收購股權比例達最低收購股數時，本次公開收購即為成就。

洪秋金表示，本公開收購案將向金管會申報並公告，申報日預計不晚於 5 月 11 日，公開收購開始日預計不晚 5 月 12 日。

據了解，佳世達目前已是明泰最大股東，集團綜合持股共 23.8%，此次公開收購希望達到綜合持股 28.8% 至 42.8%。

不過，明泰先前決議通過每股擬發放現金股利 0.44 元，洪秋金表示，依照規定，被收購公司董事會所定之除息交易日，不晚於本次公開收購款券交割日時，本次公開收購對價將相應調整，調整後收購對價為每股新臺幣 29.56 元整。