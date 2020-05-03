〈觀察〉併購財、高資產財管門開了 券商不再只靠手續費賺錢

金管會近期對券商陸續釋放利多，包括可受託管理私募股權基金，也就是未來券商可作為併購、企業清理的推手；並且最快將於 8 月可以搶高資產財務管理業務，這一系列開放措施，等於證券業不必只靠經紀手續費賺錢，將來將有更多元的收入來源。

近年在全球化浪潮的衝擊下，國內金融市場已朝向國際化、自由化方向大步邁進，然而國內金融市場胃納量有限，市場擴張不易，金融產品標準化難有差異空間，最重要的是，同業削價競爭，加上又有外資券商分食市場的競爭壓力，讓券商獲利日益艱辛。

尤其因台股成交量停滯，令證券商的主要收入遽減，其中，輔導上市櫃的證券承銷商，更因近年新上市櫃公司 IPO 數量與規模均不若以往，業務經營面臨困境。

因此，證券商只能積極轉型，金管會早在 2018 年就開放券商可投資私募股權基金，也開放券商轉投資的子公司出任創投或私募基金的普通合夥人（GP），負責基金營運，並可對外尋找資金，成為基金的有限合夥人（LP）等。

不過，因為證券商只能以轉投資子公司方式擔任創投、私募股權基金的普通合夥人，母公司資源無法及時有效挹注到子公司，造成人事、資金運用較無彈性空間，更不利於業者爭取海外資金回台投資商機。

從之前國內有線電視或榮化等收購案來看，都是凱雷、KKR 等國外大咖私募股權基金的天下，本土業者幾乎沒有分到一杯羹。

然而券商母公司有承銷業務經驗，了解產業，知道哪裡有不錯的未上市櫃公司值得投資，具經營管理私募股權基金的優勢，因此，券商公會從去年起就建議開放證券商可以直接參與經營私募股權基金，及引介專業投資機構參與投資，希望打造投資銀行結合承銷、管顧、創投、財顧及私募一條龍服務。

不僅因為服務面一條龍，有助搶攻併購商機，對證券商的自身獲利來說，比照國外大型券商或資產管理集團，可以受託管理私募股權基金，透過資金投資去推動合併、企業重整等，就可以賺取更高的利潤。

除了併購財，高端資產客戶的財富管理商機，也是證券商一直想搶攻的大餅，著名投資銀行摩根士丹利今 (2020) 年 2 月砸下 130 億美元，重金迎娶網路券商 E-Trade(億創理財) 後，除了寫下金融海嘯後華爾街最大規模的併購案紀錄，對我國證券商也帶來不小影響。

細究其因主要是大公司籌碼多，大砍下單手續費，據了解，許多大戶喜歡直接在美國網路券商平台下單，不但全世界商品都可以買，還可以回來買台灣的 ETF，且手續費全免，但目前這些高資產大戶的錢，台灣的證券業都賺不到。

目前已有 18 家券商開辦財富管理客戶，但是僅止於一般財管，高資產財管的業務，只有銀行可承做，為了擴大我國財富管理業務規模，金管會終於在日前宣布，對符合一定條件的證券商，開放可申請開辦高資產客戶財富管理業務，預計最快 8 月上線。

屆時就能放寬符合一定條件的券商，提供高資產客戶買賣境外結構型商品、投資國外無信評的債券等服務，而所謂高資產客戶，是指資產達新台幣 1 億元以上、投資金額可達 3000 萬元以上者，將有助帶動臺灣理財服務產業營運模式的升級。

政策正式上路之前，許多證券商早已透過數位轉型，先提高自身功力，舉例來說，群益證券與群益投信就推出「基金 T+0 申贖技術」進入沙盒實驗，此案主要訴求投資人當天就可完成基金的申購、贖回。

現行股票交易都有「T+2」的時間差，基金交易更是「T+5」或「T+6」，例如投資人可能聽到美國總統川普的新談話內容，決定要快速進行資產配置的轉換，當然會希望交割可以更快速，但基金的進出真正成交已經是 5、6 天後，基金淨值早已反應過了，群益證券及群益投信先以自家實驗，達成投資人可以「T+0」方式進出基金部位，目前尚在實驗階段。

證券龍頭元大證券信託開戶數更因強化了數位服務而得利，信託開戶數大幅成長近百倍，同時，元大證券「投資先生 APP」集結選股、看盤、下單一站購足，多元商品除台股外，還包括美股、港股、陸股以及國內外期貨 / 選擇權，創新開發串接基金財富管理功能。

證券業大舉強化數位服務，一旦再搭配政策的開放，且隨著台商回流，可搶攻更多元的私募股權併購、高資產財富管理商機，營運將更如虎添翼，或將可以走出近年獲利困窘的艱困處境。