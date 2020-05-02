〈分析〉只靠借貸賣房硬撐 這次梅西真能不破產嗎？

零售產業朝線上發展的趨勢，原本就已讓老牌百貨公司難以招架，今年疫情的發展，無疑讓局勢更加惡化。身為美國最大百貨的梅西 (Macy’s)，其動態更備受關注。

近期媒體報導，163 年歷史的梅西百貨正試圖透過發債多達 50 億美元，以避免破產，但對梅西百貨而言，早日斷臂求生，或許可能是更重要的思考方向。

市場對梅西百貨中長期欠缺信心

梅西百貨目前面臨的難題，首先是投資人信心潰散，這可由他們 30 年期 7% 債券的表現提供線索。自 2 月 14 日以來，這支無抵押債券下跌了 53%，4 月 28 日跌至 54.1 美分的新低，相當於 18.6% 的殖利率，這些債券預計 2028 年 2 月到期。

(圖表取自 Wolfstreet.com)

梅西百貨並非沒有現金。在 2 月 1 日的財政年度結束時，它手頭有 6.85 億美元的現金和約當現金 (Cash Equivalents)，再加上 15 億美元的信貸額度，使公司的現金總值接近 22 億美元。不過自此之後，他們已經燒掉不少現金。

問題在於，這樣的現金額度是否足夠支撐他們安度至 2021 年，而無需申請破產？由 2021 年 1 月 15 日到期的 5 億美元無擔保債券來看，目前價格為 92.5 美分 / 美元，表明市場仍相信有機會拿回這些報酬。

短期度過危機無虞，但這真的安全嗎？

但是當一家陷入困局的公司財務長突然換人，就很難不引發聯想。4 月 7 日，梅西百貨宣布財務長 Pau​​la Price 將自願離職，於 5 月 31 日生效。但會繼續任職顧問 6 個月，以協助交接，公司為此將付出 51 萬美元的顧問費及其他費用。

市場缺少信心也表現在保險公司的決策。有報導稱，最大的兩家信用保險提供商 Coface SA 和 Euler Hermes Group SAS，已經停止編寫涵蓋梅西百貨的保單，這說明保險公司對梅西百貨向供應商付款的能力欠缺信心。

供應商可能會開始保護自己，限制對梅西百貨的曝險，並要求縮短付款期限，這與梅西百貨的希望正好違背，他們在 3 月宣布，為擴展現金，將延長付款期限。

梅西百貨自救之道

梅西百貨挽回市場信心的自救之道，目前是試圖透過其擁有的商店和商品，取得 50 億美元的借款。目前來自消息人士的說法，30 億美元的債務可以透過庫存作為抵押，10 億至 20 億美元可以由房地產支持。

在本業困難重重之下，梅西百貨公司一直透過出售房地產勉力支撐，在美國最昂貴的房地產市場之一的舊金山，梅西百貨已經出售了其 4 家商店中的 3 家。到現在為止，這些銷售的收入已用完。

梅西百貨另一個重要的房地產在曼哈頓先驅廣場，但據稱此地不會用做抵押品，潛在價格也不算高，梅西百貨仍然可以利用其房地產投資組合中的大量資源，包括舊金山聯合廣場商店和曼哈頓哈羅德廣場商店，以掙扎求生。

梅西百貨今年可能燒掉 20 億美元現金。它必須在 2021 年 1 月為 5 億美元的債券進行再融資，還必須在 2022 年 1 月為 4.5 億美元的債券進行再融資。到 2021 年，它將繼續消耗現金。

然而，靠借貸燒現金，直到無力支撐，最終宣布破產，顯然並非生存之道。

不如趁實力還夠宣布破產？

對梅西百貨來說，如何有效轉型可能更為重要，他們尋求轉型已久，將許多業務轉為電子商務，但成效有限。

根據他們提交給 SEC 的 10-K 文件，公司在 2019 年 245 億美元的銷售額中，有 26% 來自線上，高於 1 年前的 23%。而今年由於實體店面關閉，因此這個比例將會提高，但這顯然不足以支撐公司業務。

梅西百貨或許應該考慮更早提出破產申請，進而關閉其大部分商店，保留一些旗艦店，減輕其債務負擔，並將剩餘資源集中，用於建立線上品牌和履行基礎設施，那麼它可能會有更好的機會，保持網路時代品牌的相關性—別再用百貨公司的經營思維，因為這可能無助於他們擺脫困境。