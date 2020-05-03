生產75%酒精幾乎沒賺錢、營收還會下滑 為什麼台酒願意救急開生產線？

文 / 勵心如

從未生產過 75％酒精濃度清潔酒精的台酒，因應武漢肺炎疫情，現每周生產 1 百萬瓶 75％清潔酒精，大大緩解民眾對防疫用品的需求，而這個「酒精國家隊」的背後，是許多人的共同努力。

繼口罩之後，「酒精國家隊」也成關注焦點。

台酒、台糖從 2 月起就投入防疫清潔酒精生產，其中台酒產量約是台糖的 5 倍，可說是酒精國家隊的要角；3 月 28 日，行政院長蘇貞昌再下令，農委會每月公糧裡的舊米 2100 噸，給台酒生產防疫清潔酒精，以確保每月 4 百萬瓶產量無虞。

「疫情期間，全球都在搶防疫原料，台酒的酒精原料基本上漲了 30％至 35％，但我們能吸收的，就盡量自己吸收。」台酒董事長丁彥哲接受《今周刊》獨家專訪。他不諱言，台酒從零開始，從最早啟動一個廠，逐漸擴增到如今的 6 個廠，現在每周穩定供給 1 百萬瓶的 75％清潔酒精，其實是跟時間賽跑。

過去，台酒從沒生產過 75％清潔酒精的經驗，這位上任剛滿 1 年、國營事業最年輕的董座，怎麼率領上千位員工，讓「酒精國家隊」成形？

丁彥哲上任 1 年撞疫情 規畫到生產僅花 11 天

「民眾對台酒比較信任，我們是用食用酒精的規格在生產清潔酒精，清潔手後，用手拿東西吃，基本上危險性也不高。」丁彥哲說。

時間回到 1 月 30 日開工日，台酒就開始進行酒精等原料數量盤點、規畫生產線的調整；2 周內，完成各項作業，2 月 9 日開始生產防疫清潔酒精。

「要生產防疫專用清潔酒精，一開始（準備工作）確實比較亂。」丁彥哲坦言，酒瓶和原料都處理好之後，在 6 個高濃度酒精生產工廠的台酒員工，必須視各類原來生產酒類的庫存，在原有生產酒類和生產防疫酒精之間做產能協調，維持生產量穩定。

另一困難是，防疫清潔酒精的酒精濃度高達 75％，比原先生產酒類的酒精濃度還要高，製程及管理都必須特別謹慎小心。除了加強儲槽的安全與包裝線的通氣設備之外，也需要確認廠區內設備安檢，改善防火、防爆設施，與對生產人員的教育訓練，「在公司全體員工努力下，每個廠約一周內就能把產線開出，投入增產行列。」丁彥哲說。

而台酒和衛福部疾病管制署協調，每周生產 1 百萬瓶清潔酒精，雖然台酒多次強調，到 5 月的生產量都無虞，但民眾面對疫情會恐慌，連帶讓團隊壓力增加；特別在高濃度酒精生產環境，工安風險增加，也因此，台酒在廠內加裝酒精濃度警示等安全設施，高層也到一線幫同仁加油打氣，共體時艱。

但生產問題解決後，沒想到包裝、物流和通路也有挑戰。

鹿茸酒紙箱應急 包裝、物流、通路難題全 KO

舉例來說，本來以為紙箱包材只是小事，但當新訂購的紙箱尚未到貨時，只有鹿茸酒紙箱可用，然而清潔酒精生產出來後，若裝在鹿茸酒紙箱，恐會造成配送、通路的混亂；所以台酒員工自己想辦法，像是裝進鹿茸酒紙箱後，每一面貼上防疫酒精的標籤，或是把紙箱內裡空白的部分往外折，再蓋上防疫酒精的印章。

來源：《今周刊》 第 1219 期

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