〈觀察〉友訊經營權之爭延燒到明泰主導權 佳世達搶先下手回防台鋼插旗

友訊 (2332-TW) 經營權之爭戰火延燒，佳世達 (2352-TW) 在友訊支持下，取得明泰 (3380-TW) 董座，並順勢加碼持股，被市場解讀與友訊同一陣線，不過，據了解，佳世達此舉除卡位 5G 布局，背後還隱含擔憂台鋼集團若取得友訊持股後，將不僅鎖定友訊，更可藉此掌握明泰主導權，因此才搶先一步下手，鞏固主導權。

明泰 30 日晚間公告，改選董事長，在佳世達、友訊支持下，由佳世達商業暨工業用產品事業群總經理黃文芳出任，並解任原董事長李中旺的執行長職務，同時佳世達更宣布公開收購明泰股權，顯然以行動力挺友訊公司派。

佳世達財務長暨發言人洪秋金對此強調，佳世達立場，就是股東希望公司更好，能擺脫「外在因素」，穩定獲利，並加深集團 5G 布局，未來也不會針對明泰現有經營團隊做出異動，而所謂的外在因素，指的就是友訊的經營權之爭。

據了解，佳世達在 2018 年 3 月斥資 23 億元，透過私募入股明泰，後續也持續加碼持股，成明泰最大股東，但在董事會中僅有二個席次，加上友訊二席董事，因此明泰營運長期以來仍由李中旺主導，不過，李中旺攜手台鋼集團，與友訊展開經營權之爭，恐打破明泰內部的權力平衡關係，明泰實質經營權更可能因此變天。

明泰董事會一共五董三獨董共八席，台鋼集團若入主友訊，等同直接拿下二席，只要加上李中旺以外二名董事或獨董的支持，就能掌握董事會過半席次，不僅能掌握明泰實質主導權，佳世達更將因此被孤立，喪失話語權。

且當初台鋼集團看上友訊，除了 5G 及品牌價值外，更重要是友訊帳上及約當現金 31.4 億元，明泰第一季帳上現金及約當現金更高達 52.63 億元，加上還有去年併購的仲琦，佳世達難免擔憂，明泰恐成台鋼集團下一個插旗目標。

在唇亡齒寒的擔憂下，佳世達搶先與友訊合作，在董事會上突襲提案改選董事長，加上明泰董事暨總經理林裕欽表態支持，佳世達也因此順利掌握董事會，同時加碼提高明泰持股水位防範，鞏固主導權地位。