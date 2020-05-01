〈熱門股〉世芯-KY營運逐季揚 本周帶量上漲22% 逆勢創掛牌新高

世芯 - KY(3661-TW) 今年受惠中國客戶 CPU 放量出貨，加上北美、中東客戶積極投入下一代先進製程產品，開案量穩步提升，營運可望逐季成長，法人估，世芯今年可賺逾一股本；本周在買盤挹注下，股價周強漲近 22%，最高一度達 295.5 元，改寫掛牌來新高，股價逆勢創高。

世芯第 2 季因客戶拉貨力道趨緩，量產業績較上季減少，不過，由於客戶 7 奈米進度較預期快，將有多個產品進入設計定案，推升整體營收持平上季或小幅成長。

此外，由於 NRE 屬一次性認列，毛利率優於公司平均，法人估，世芯第 2 季雙率將優於上季，挑戰三率三升，獲利則可望續創新高。

展望後市，世芯認為，除中系客戶訂單能見度高，包括北美、中東、日本客戶需求也強勁，其中，北美客戶已預計採用世芯 7 奈米、6 奈米，甚至 5 奈米解決方案，惟目前受疫情干擾，進度稍微放緩。

世芯本周沿 5 日線上攻，周四表現最強勢，大漲近 7%，最高一度達 295.5 元，創下掛牌新高，終場收在 294 元，持續站穩所有均線上，籌碼方面，三大法人本周均站買方，一共買超 2282 張，其中，外資買超最積極，達 696 張。