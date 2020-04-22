CPU量產動能強 世芯-KY Q1每股賺2.87元 創歷史新高

ASIC 廠世芯 - KY(3661-TW) 今 (22) 日公布 3 月自結，稅後純益 0.77 億元，月增 30.51%，年減 64.07%，每股稅後純益 1.2 元，累計第 1 季稅後純益 1.74 億元，年增 76.07%，每股稅後純益 2.87 元，創歷史新高；受惠中國客戶 16 奈米 CPU 量產動能強勁，推升世芯 - KY 營收、獲利逆勢創高。

展望第 2 季，世芯受惠日本 AI 應用的 7 奈米案子完成 Tape out(設計定案)，將認列 NRE 營收，加上中國客戶 CPU 量產動能延續，法人指出，雙引擎驅動下，世芯第 2 季營收將續揚，且因 NRE 營收比重提升，獲利可望續創高。

世芯先前指出，今年中國客戶每季都有產品進入量產，第 2、3 季營收估持平第 1 季，第 4 季因中國客戶 7 奈米 CPU 放量，預期單季營收將顯著提升，達全年最高峰。

據了解，世芯與兩個中國 CPU 客戶合作緊密，上半年量產的是 16 奈米 CPU 應用在 PC，而下半年量產的 7 奈米 CPU 則應用在伺服器，兩者均是今年營收成長的主要動能。