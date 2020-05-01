〈紐約匯市〉美元再墜！市場篤定ECB擴大購債 歐元先漲後跌

週四 (30 日) 美元指數下跌 0.60%，來到 99.050，由於投資人於月底重新平衡資產組合，以及美股收復跌幅，美元走低。在歐洲央行會議結束後，一度升至 99.73，但隨後回落。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)



月底市場的「再平衡效應」不利於美元上行，投資人有望將美元兌其他主要貨幣拋售。

美元於週四短暫出現漲幅，係因股市走跌，以及歐洲央行 (ECB) 的決議令投資人失望，市場原先預期 ECB 能將購債規模擴大至垃圾債券。

儘管利率會議召開當天，歐元區緊接著美國，爆出 GDP 季跌幅探近 25 年新低的紀錄，其中法國下滑 5.8%，西班牙下滑 5.2%。

然而歐洲央行 (ECB) 週四 (30 日) 仍維持三大主要利率不變，惟強調準備在「必要時」擴大購債規模，同時啟動新的貸款計畫「大流行緊急長期再融資操作」(PELTROs)。

高盛分析師 Michael Cahill 在報告中表示：「我們的經濟學家預計，歐洲央行將宣布擴大 5000 億歐元的購債計劃，以作為增加財政發行需求的支持。」

瑞銀 (UBS) 紐約外匯分析師 Vassili Serebriakov 指出，美元短暫的上揚，是「市場風險情緒減弱，和對於 ECB 沒能擴大量化寬鬆範圍的反應所致」。

歐元兌美元週四上漲 0.18%，至 1.0945，創下 4 月 16 日以來最高，然而在 ECB 利率會議後，下跌 0.10%，一度跌至 1.0834 美元。

美國第一季度 GDP 下滑 4.8%，創下自 2008 年以來最慘澹跌幅，超出經濟學家預期的下滑 4%，市場預估第二季度情況可能更糟。

為了保護經濟免受疫情衝擊，全球央行紛紛採許大規模財政刺激措施，自那時以來，美元已從 3 月底的三年來高位 102.99 一路走軟。

分析師認為，如果持續增加風險偏好，可能會進一步壓低美元。由於新冠肺炎確診病例有顯著下降趨勢，各國經濟即將逐步重新開放，投資人情緒越來越樂觀。

美國累計確診病例數雖然已突破 103 萬人，不過吉利德明星藥「瑞德西韋」週三 (29 日) 公佈試驗數據取得正面進展，點燃華爾街的希望，美國總統川普要求 FDA 加速批准該藥。

倫敦 OANDA 分析師 Craig Erlam 表示：「風險情緒已經有所反彈，我認為過去一週來的疫情，相當鼓舞人心，這表明美元將減輕部分上行壓力」

美國聯準會 (Fed) 週三將利率維持在在 0% 至 0.25% 區間不變，並承諾將擴大緊急計畫，以支持陷入困境的經濟，提振市場信心。

聯準會更於週四 (30 日) 宣佈，將擴大主街 (Main Street) 商業貸款計劃的適用對象，未來除了中小企業以外，規模較大的企業也能符合申請的資格。

週四日圓大幅走貶，美元兌日元匯率上漲了 0.53%，至 107.27。日圓 LIBOR 兌美元 LIBOR 的交叉貨幣基礎掉期，在近一個月以來首次轉為負值，表明月底美元海外需求強勁。

英鎊兌美元週四上漲 1.03%，來到 1.2593 美元，有望修復三個月來跌勢，但歷史表明英鎊在未來一個月寸步難行。

美銀預測，5 月份恐怕是英鎊兌美元最糟糕的月份，自 2010 年以來，平均每年五月英鎊下跌 2.3%。

普華永道經濟學家 John Hawksworth 表示：「很明顯的是，因疫情實施的封鎖措施，將導致英國第二季度 GDP 下滑 12% 至 16% 左右」

英國預計將 5 月 7 日進行防疫封城措施的審查。

此外，英國與歐盟是否能在脫歐過度期結束前，達成貿易關係共識，此一不確定性，也打壓著市場信心。

截至週五 (1 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 99.050。-0.60%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0955 美元。+0.18%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2593 美元。+1.03%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6510 美元。+0.96%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3947 加幣。+0.04%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.27 日圓。+0.53%